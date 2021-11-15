https://sputnik-georgia.ru/20211115/kak-otdykhayut-v-rossii-v-dekabre-nerabochie-dni-i-novyy-god-2022-262090467.html
Как отдыхают в России в декабре: нерабочие дни и Новый год 2022
Как отдыхают в России в декабре: нерабочие дни и Новый год 2022
Новогодние праздники — долгожданная пора, которая дарит как детям, так и взрослым самые продолжительные каникулы
2021-11-15T18:26+0400
2021-11-15T18:26+0400
2021-11-15T18:38+0400
справки
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До Нового года осталось полтора месяца, соответственно, многие интересуются, сколько продлятся новогодние каникулы, чтобы заранее спланировать отдых в январе 2022 года.Sputnik Грузия рассказывает, какие дни будут нерабочими в декабре и сколько дней будут отдыхать в России на Новый год в 2022-м.Нерабочие дни в декабреВ России, в соответствии с производственным календарем, в декабре 22 рабочих и 9 официальных нерабочих дней.На декабрь 2021 года не выпадает ни одного праздника. Последний день 2021 года, 31 декабря, пятница, объявлен нерабочим днем. Жители России 31 декабря отдыхают благодаря переносу с воскресенья 3 января. Соответствующее постановление премьер-министр России Михаил Мишустин подписал еще осенью прошлого года.По российскому законодательству, государственный праздник, выпадающий на календарный выходной - субботу или воскресенье, автоматически переносится на ближайший понедельник или иную удобную дату.При шестидневной рабочей неделе у жителей России в декабре 26 рабочих и 5 официальных нерабочих дней.Как отдыхают в РоссииВ совокупности на Новый год и Рождество жители России будут отдыхать десять дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.Россияне начнут отдыхать с 31 декабря, а на работу выйдут только 10 января, в понедельник.Выходные на Новый год и Рождество подробно выглядят так:1 января – Новый год 2022, официальный праздничный выходной;2-6 января новогодние каникулы;7 января — Рождество Христово, второй по значимости после Пасхи праздник в православии, официальный праздничный выходной;8 и 9 января – официальные нерабочие дни.В результате, на Новый год и Рождество в России будет десять нерабочих дней и вполне законных.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки
Как отдыхают в России в декабре: нерабочие дни и Новый год 2022
18:26 15.11.2021 (обновлено: 18:38 15.11.2021)
Новогодние праздники — долгожданная пора, которая дарит как детям, так и взрослым самые продолжительные каникулы
До Нового года осталось полтора месяца, соответственно, многие интересуются, сколько продлятся новогодние каникулы, чтобы заранее спланировать отдых в январе 2022 года.
Sputnik Грузия
рассказывает, какие дни будут нерабочими в декабре и сколько дней будут отдыхать в России на Новый год в 2022-м.
Нерабочие дни в декабре
В России, в соответствии с производственным календарем, в декабре 22 рабочих и 9 официальных нерабочих дней.
На декабрь 2021 года не выпадает ни одного праздника. Последний день 2021 года, 31 декабря, пятница, объявлен нерабочим днем. Жители России 31 декабря отдыхают благодаря переносу с воскресенья 3 января. Соответствующее постановление премьер-министр России Михаил Мишустин подписал еще осенью прошлого года.
По российскому законодательству, государственный праздник, выпадающий на календарный выходной - субботу или воскресенье, автоматически переносится на ближайший понедельник или иную удобную дату.
При шестидневной рабочей неделе у жителей России в декабре 26 рабочих и 5 официальных нерабочих дней.
Как отдыхают в России
В совокупности на Новый год и Рождество жители России будут отдыхать десять дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.
Россияне начнут отдыхать с 31 декабря, а на работу выйдут только 10 января, в понедельник.
Выходные на Новый год и Рождество подробно выглядят так:
1 января – Новый год 2022, официальный праздничный выходной;
2-6 января новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово, второй по значимости после Пасхи праздник в православии, официальный праздничный выходной;
8 и 9 января – официальные нерабочие дни.
В результате, на Новый год и Рождество в России будет десять нерабочих дней и вполне законных.
Материал подготовлен на основе открытых источников