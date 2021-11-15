https://sputnik-georgia.ru/20211115/kak-otdykhayut-v-rossii-v-dekabre-nerabochie-dni-i-novyy-god-2022-262090467.html

Как отдыхают в России в декабре: нерабочие дни и Новый год 2022

Как отдыхают в России в декабре: нерабочие дни и Новый год 2022

Новогодние праздники — долгожданная пора, которая дарит как детям, так и взрослым самые продолжительные каникулы

2021-11-15T18:26+0400

2021-11-15T18:26+0400

2021-11-15T18:38+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24732/52/247325257_0:70:3063:1793_1920x0_80_0_0_f8da7117d92b49762de6742dc561c9e4.jpg

До Нового года осталось полтора месяца, соответственно, многие интересуются, сколько продлятся новогодние каникулы, чтобы заранее спланировать отдых в январе 2022 года.Sputnik Грузия рассказывает, какие дни будут нерабочими в декабре и сколько дней будут отдыхать в России на Новый год в 2022-м.Нерабочие дни в декабреВ России, в соответствии с производственным календарем, в декабре 22 рабочих и 9 официальных нерабочих дней.На декабрь 2021 года не выпадает ни одного праздника. Последний день 2021 года, 31 декабря, пятница, объявлен нерабочим днем. Жители России 31 декабря отдыхают благодаря переносу с воскресенья 3 января. Соответствующее постановление премьер-министр России Михаил Мишустин подписал еще осенью прошлого года.По российскому законодательству, государственный праздник, выпадающий на календарный выходной - субботу или воскресенье, автоматически переносится на ближайший понедельник или иную удобную дату.При шестидневной рабочей неделе у жителей России в декабре 26 рабочих и 5 официальных нерабочих дней.Как отдыхают в РоссииВ совокупности на Новый год и Рождество жители России будут отдыхать десять дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.Россияне начнут отдыхать с 31 декабря, а на работу выйдут только 10 января, в понедельник.Выходные на Новый год и Рождество подробно выглядят так:1 января – Новый год 2022, официальный праздничный выходной;2-6 января новогодние каникулы;7 января — Рождество Христово, второй по значимости после Пасхи праздник в православии, официальный праздничный выходной;8 и 9 января – официальные нерабочие дни.В результате, на Новый год и Рождество в России будет десять нерабочих дней и вполне законных.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки