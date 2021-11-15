Какого числа начинается православный Рождественский пост 2021- 2022
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСвященнослужитель на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev/
В ноябре начинается Рождественский пост, который готовит христиан к Рождеству Христову – православные отмечают праздник 7 января
Рождество Христово, день, в который родился сын Божий, – один из двенадцати главных праздников православного церковного календаря.
Какого числа начинается Рождественский пост
Православный Рождественский пост в церковном календаре имеет постоянную дату и ежегодно начинается 28 ноября.
Рождественский - последний многодневный пост в году, который в церковном уставе называется еще Четыредесятницей, так как длится 40 дней.
© photo: Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкИконы в соборе Воздвижения Креста Господня в Омске
Иконы в соборе Воздвижения Креста Господня в Омске
© photo: Sputnik / Алексей Мальгавко/
Рождественский пост заканчивается 6 января, в канун Рождества Христова - он установлен для того, чтобы православные молитвой, постом и покаянием очистили себя и встретили с чистой душой явившегося в мир Сына Божьего.
Церковный календарь
Рождественский пост, как и все другие многодневные посты, относится к первым векам христианства. Первый 40-дневный пост апостолы, как утверждают древнейшие церковные писатели, установили, подражая Спасителю, который 40 дней постился в пустыне.
В сочинениях Амвросия Медиодаланского, Филастрия и блаженного Августина Рождественский пост упоминается с IV века.
Рождественский пост вначале одни христиане соблюдали семь дней, других – несколько больше. Соблюдать 40-дневный пост перед великим праздником Рождества Христова было положено всем христианам на соборе в 1166-м.
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкСвященнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
Священнослужители во время службы на праздновании Рождества Христова в католической церкви пресвятой Богородицы во Владивостоке
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov/
Правила воздержания в православный Рождественский пост, предписанные церковным уставом, менее строгие, чем в Великий и Успенский. Во время поста нельзя есть мясные и молочные продукты, но по выходным и церковным праздникам, если они не выпадают на среду и пятницу, разрешается рыба.
В 2021-м праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и день памяти Святого Николая Чудотворца, которые по православному церковному календарю ежегодно празднуют 4 и 19 декабря, выпадают на субботу и воскресенье, соответственно, вкушать рыбу в эти дни можно.
Материал подготовлен на основе открытых источников