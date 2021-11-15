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Какой сегодня церковный праздник: 15 ноября 2021

Какой сегодня церковный праздник: 15 ноября 2021

По православному церковному календарю 15 ноября отмечают день памяти Святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Аффония, Елпидифора, Маркиана и других 15.11.2021, Sputnik Грузия

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религия

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 15 ноября поминают мучеников Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Аффония, Елпидифора и других, пострадавших за веру при царе Сапора II (310 - 381).Придворные персидского царя - Акиндин, Пигасий и Анемподист, были тайными христианами. Когда царь стал преследовать христиан, завистники донесли Сапору II на вельмож.По приказу царя мучеников стали беспрерывно бить плетьми, сменяя утомленных палачей, а Святые переносили пытки без стона. Не выдержав напряжения, царь потерял сознание. Святые воззвали к Господу, и Сапор, которого все считали умершим, очнулся.Царь, придя в себя, обвинил мучеников в колдовстве и велел задушить их дымом, повесив над костром. Но огонь, по молитвам Святых, погас, а веревки, связывающие их, распались.Сапор, поносивший в гневе имя Господа, по молитвам Святых онемел. Обезумев от ярости и страха, царь жестами приказал отвести мучеников в темницу, но окружающие его не понимали.Святой Акиндин, пожалев царя, исцелил его от немоты. Но Сапор, объяснив все колдовством, продолжал пытать мучеников. Собравшиеся, видя чудеса, совершавшиеся по молитвам Святых, уверовали в Господа, а мученики, прославив Господа, призвали уверовавших креститься дождем, ниспосланным на них.Аффоний - один из палачей, всенародно попросив у мучеников прощения, мужественно пошел на казнь за Христа. Мать царя и вельможа Елпидифор также исповедали истинную веру. Сапор, видя, как растет число христиан, объявил народу, что мученикам Акиндину, Пигасию, Анемподисту и Елпидифору отрубят головы.Когда Святых повели на казнь, их сопровождала огромная толпа, прославляющая Господа. По приказу царя, воины уничтожили до семи тысяч христиан - всех, шедших в процессии.А Акиндина, Пигасия и Анемподиста сожгли на следующий день вместе с матерью царя.Маркиан КирскийПо церковному календарю 15 ноября поминают преподобного Маркиана Кирского, жившего в IV веке.Подвизался преподобный Маркиан в пустыне близ города Кира, где много лет провел в уединении, в постоянных молитвах и строгом посте. Построив маленькую келлию, он затворился в ней.Господь освещал келлию Божественным Светом, когда по ночам преподобный совершал молитвенное правило по Псалтири, поэтому он никогда не зажигал свечи.Преподобный через какое-то время, пребывая в затворе, принял двух учеников, поселившихся с ним рядом. Антиохийский Патриарх Флавиан и другие епископы для пользы христиан просили преподобного оставить свое строгое уединение, но он не согласился. Однако поучал приходивших к нему за наставлением, не покидая своей келлии.Преподобный, чтобы избежать посмертной славы, перед кончиной завещал своему ученику Евсевию похоронить его тайно, вдали от келлии. Святой Маркиан скончался в 388-м.ИмениныПо церковному календарю, 15 ноября именины отмечают Константин, Киприан и Марк.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников