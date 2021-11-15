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Минимальная пенсия в Грузии и странах-соседях

Минимальная пенсия в Грузии и странах-соседях

Сколько составляет размер минимальной пенсии в Грузии и соседних странах смотрите в инфографике Sputnik Грузия 15.11.2021, Sputnik Грузия

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На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам от 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 793,5 тысячи человек, из которых 418,1 тысячи старше 70 лет. С 1 января в Грузии вырастут пенсии для возрастных пенсионеров в рамках ежегодной индексации пенсий, говорится в проекте госбюджета страны на 2022 год. В Грузии нет как таковой минимальной пенсии, а сумма базовой пенсии - порядка 76 долларов.В Азербайджане пенсионный возраст для мужчин составляет 65 лет, а для женщин 62 года и шесть месяцев. Размер минимальной пенсии в Азербайджане - около 117 долларов. В середине ноября председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев сообщил, что размер минимальной пенсии повышается до 140 долларов.Что касается Армении, то в начале октября в министерстве труда сообщили о повышении минимальных пенсий и пособий с 1 января 2022 года: с 55 долларов до 60 долларов. Таким образом, будут повышены пенсии для самых нуждающихся (т. е минимальные пенсии), а для остальных - пока останутся прежними, то есть сумма за каждый год стажа не изменится. Женщины выходят на пенсию в Армении в 63 года, а мужчины в 65 лет.В России происходит постепенное повышение общеустановленного возраста, который дает право на получение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Изменения происходят поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет — с 2019 по 2028 год. По итогу пенсионный возраст в России будет повышен на 5 лет: до 60 лет — для женщин, до 65 лет — для мужчин. В 2021 году право выйти на пенсию имеют женщины, достигшие 56,5 лет (в 2020 году выходили в 55,5 лет). А мужчины могут отправиться на пенсию при достижении возраста в 61,5 года. Минимальная пенсия в России составляет порядка 138 долларов.В Турции раньше выход на пенсию по старости для турецких граждан был доступен в 45 лет. Но в связи с тем, что в стране из-за низкого пенсионного возраста резко увеличилось количество пенсионеров и уменьшился процент трудоспособного населения, правительством был видоизменен данный закон. Согласно новым поправкам, женщины обязаны выходить на пенсию после достижения 58 лет, а для мужчин пенсионный возраст равен 60 годам. Согласно закону, минимальная пенсия граждан Турецкой Республики не может быть ниже минимальной заработной платы, которая составляет порядка 240 долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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