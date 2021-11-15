https://sputnik-georgia.ru/20211115/mnogodetnuyu-mat-iz-rossii-priznali-samoy-krasivoy-v-mire---foto-262066930.html

Многодетную мать из России признали самой красивой в мире - ФОТО

Многодетную мать из России признали самой красивой в мире - ФОТО

Мать троих детей увлекается аргентинским танго, любит читать и ведет активную общественную жизнь 15.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Россиянка Ксения Давыдова названа на международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021 самой красивой замужней женщиной мира, пишет РИА Новости. Ксении Давыдовой - 43 года, она мать троих детей, увлекается аргентинским танго и любит читать. В конкурсе женщина смогла обойти соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.О победительнице известно, что она по образованию специалист по связям с общественностью, ведет активную общественную жизнь. Кроме того, Ксения выступает амбассадором федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по благоустройству северной столицы России, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".Целью участия россиянки в конкурсе красоты, по словам Давыдовой, стало желание представлять родину в благотворительных и экологических проектах международного уровня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, россия, в мире, красота