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Многодетную мать из России признали самой красивой в мире - ФОТО
Многодетную мать из России признали самой красивой в мире - ФОТО
Мать троих детей увлекается аргентинским танго, любит читать и ведет активную общественную жизнь 15.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Россиянка Ксения Давыдова названа на международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021 самой красивой замужней женщиной мира, пишет РИА Новости. Ксении Давыдовой - 43 года, она мать троих детей, увлекается аргентинским танго и любит читать. В конкурсе женщина смогла обойти соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.О победительнице известно, что она по образованию специалист по связям с общественностью, ведет активную общественную жизнь. Кроме того, Ксения выступает амбассадором федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по благоустройству северной столицы России, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".Целью участия россиянки в конкурсе красоты, по словам Давыдовой, стало желание представлять родину в благотворительных и экологических проектах международного уровня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, в мире, красота

Многодетную мать из России признали самой красивой в мире - ФОТО

11:20 15.11.2021
© Facebook / Miss OfficeПобедительницы конкурса красоты
Победительницы конкурса красоты - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© Facebook / Miss Office
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Мать троих детей увлекается аргентинским танго, любит читать и ведет активную общественную жизнь
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Россиянка Ксения Давыдова названа на международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021 самой красивой замужней женщиной мира, пишет РИА Новости.
Ксении Давыдовой - 43 года, она мать троих детей, увлекается аргентинским танго и любит читать. В конкурсе женщина смогла обойти соперниц из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии и Армении.
О победительнице известно, что она по образованию специалист по связям с общественностью, ведет активную общественную жизнь. Кроме того, Ксения выступает амбассадором федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по благоустройству северной столицы России, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Целью участия россиянки в конкурсе красоты, по словам Давыдовой, стало желание представлять родину в благотворительных и экологических проектах международного уровня.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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