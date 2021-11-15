https://sputnik-georgia.ru/20211115/pevitsa-megi-gogitidze-dast-kontserty-v-moskve-i-sankt-peterburge-262091905.html
Певица Меги Гогитидзе даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге
Певица Меги Гогитидзе даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге
Грузинка исполнит как старые песни, так и композиции из альбома "Не бойся", который Меги выпустила в 2019 году 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T19:01+0400
2021-11-15T19:01+0400
2021-11-15T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Грузинская певица Меги Гогитидзе даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге 16 и 18 декабря. В Москве концерт пройдет в Vegas City Hall, а в Санкт-Петербурге — в клубе "Космонавт".Гогитидзе исполнит на вечере как старые песни, так и песни из альбома "Не бойся", который исполнительница выпустила в 2019 году.Кроме грузинских песен, в альбоме также есть русскоязычные синглы "Солнце", "Я — сон", "Не иди назад", "Я жив", "Белая ворона" и "Вместе".Последний мини-альбом "+1" грузинской певицы был записан в Москве, сведение и мастеринг проводились в берлинской студии TRIXX. В мини-альбом вошли пять композиций — две на грузинском языке и три на русском.Меги Гогитидзе родом из Аджарии, города Кобулети. Является автором музыки и песен. В 2014 году она стала полуфиналистом проекта "Голос Країни", а в 2016 году была признана лучшей певицей года в грузинском проекте "Мега".Меги исполняет музыку в стиле этно-джаз и фолк. Часто использует в песнях поэзию культовых грузинских поэтов. Певица замужем, у нее две дочери - Сидония и Барбаре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, россия, грузия, москва, концерт, санкт-петербург, музыка, меги гогитидзе, грузинский шоу-бизнес
Певица Меги Гогитидзе даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге
Грузинка исполнит как старые песни, так и композиции из альбома "Не бойся", который Меги выпустила в 2019 году
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik.
Грузинская певица Меги Гогитидзе даст
концерты в Москве и Санкт-Петербурге 16 и 18 декабря. В Москве концерт пройдет в Vegas City Hall, а в Санкт-Петербурге —
в клубе "Космонавт".
Гогитидзе исполнит на вечере как старые песни, так и песни из альбома "Не бойся", который исполнительница выпустила в 2019 году.
Кроме грузинских песен, в альбоме также есть русскоязычные синглы "Солнце", "Я — сон", "Не иди назад", "Я жив", "Белая ворона" и "Вместе".
Последний мини-альбом "+1" грузинской певицы был записан в Москве, сведение и мастеринг проводились в берлинской студии TRIXX. В мини-альбом вошли пять композиций — две на грузинском языке и три на русском.
Меги Гогитидзе родом из Аджарии, города Кобулети. Является автором музыки и песен. В 2014 году она стала полуфиналистом проекта "Голос Країни", а в 2016 году была признана лучшей певицей года в грузинском проекте "Мега".
Меги исполняет музыку в стиле этно-джаз и фолк. Часто использует в песнях поэзию культовых грузинских поэтов. Певица замужем, у нее две дочери - Сидония и Барбаре.
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