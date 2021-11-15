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Премьера балета "Медея" пройдет в Тбилиси в декабре

Премьера балета "Медея" пройдет в Тбилиси в декабре

На представление в театр, согласно новым правилам, смогут попасть только обладатели "зеленых паспортов" 15.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Премьера балета "Медея" хореографии Юрия Посохова пройдет на сцене Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Закария Палиашвили 2, 3, 4 декабря.Гости вечера также увидят одноактную постановку Посохова "Сагалобели", которую хореограф ставил в Тбилиси в 2008 на музыку грузинских народных мелодий и произведениях композиторов Иосифа Кечакмадзе, Арчила Кереселидзе, Реваза Лагидзе, Георгия Цабадзе и Мераба Мерабишвили. Балет "Медея" поставлен на музыку Мориса Равеля. На сцене выступит Национальный детский балет Поцхишвили "Маленькие звезды" под руководством Давида Поцхишвили. Эта премьера должна была состояться в 2020 году, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса.Согласно новым правилам, посетители будут допущены на представление только при наличии "зеленого паспорта".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский театр оперы и балета , балет