https://sputnik-georgia.ru/20211115/sleduyuschee-zasedanie-po-delu-saakashvili-naznacheno-na-2-dekabrya-262083385.html
Следующее заседание по делу Саакашвили назначено на 2 декабря
Следующее заседание по делу Саакашвили назначено на 2 декабря
Сегодня судебное заседание по этому делу проходило без самого Саакашвили 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T15:38+0400
2021-11-15T15:38+0400
2021-11-15T15:39+0400
новости
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Следующее заседание суда по "делу о пиджаках", фигурантом которого является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назначено на 2 декабря, заявил судья Бадри Кочламазашвили.Судебное заседание по этому делу в понедельник проходило без Саакашвили - тюремная администрация отказалась доставить экс-президента в суд, опасаясь провокаций при транспортировке, а также ухудшения его состояния. Такое же решение служба приняла на прошлой неделе, когда суд рассматривал дело о разгоне митинга 7 ноября. Михаил Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад.Адвокаты Саакашвили потребовали отвода судьи Бадри Кочламазашвили.В свою очередь, судья заявил, что судебное разбирательство не будут проводить в пенитенциарном учреждении, как предполагала защита.Саакашвили обвиняется в нецелевой трате бюджетных средств, 8,8 миллиона лари, на предметы роскоши в период его президентства. В списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.Третьему президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (статья 182).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, политика, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Следующее заседание по делу Саакашвили назначено на 2 декабря
15:38 15.11.2021 (обновлено: 15:39 15.11.2021)
Сегодня судебное заседание по этому делу проходило без самого Саакашвили
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Следующее заседание суда по "делу о пиджаках", фигурантом которого является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назначено на 2 декабря, заявил судья Бадри Кочламазашвили.
Судебное заседание по этому делу в понедельник проходило без Саакашвили - тюремная администрация отказалась доставить экс-президента в суд, опасаясь провокаций при транспортировке, а также ухудшения его состояния. Такое же решение служба приняла на прошлой неделе, когда суд рассматривал дело о разгоне митинга 7 ноября. Михаил Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад.
"Согласно законодательству, у пенитенциарной службы нет права отказать лицу в присутствии (на суде - ред.) по той смешной причине причине, которую они назвали", - сказал адвокат экс-презиеднта Дито Садзаглишвили.
Адвокаты Саакашвили потребовали отвода судьи Бадри Кочламазашвили.
В свою очередь, судья заявил, что судебное разбирательство не будут проводить в пенитенциарном учреждении, как предполагала защита.
Саакашвили обвиняется в нецелевой трате бюджетных средств, 8,8 миллиона лари, на предметы роскоши в период его президентства. В списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.
Третьему президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (статья 182).
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