https://sputnik-georgia.ru/20211115/storonniki-saakashvili-perekryli-pravuyu-naberezhnuyu-v-tbilisi---video-262092971.html

Сторонники Саакашвили перекрыли правую набережную в Тбилиси - видео

Сторонники Саакашвили перекрыли правую набережную в Тбилиси - видео

Сотни сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели новую крупномасштабную акцию в Тбилиси, которая охватила центральную часть города. Смотрите... 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T19:23+0400

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видео

мультимедиа

акции протеста

видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

единое нацдвижение

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Протестующие собрались у станции метро "Авлабари", откуда затем устроили шествие к мосту Бараташвили, а оттуда двинулись в сторону Ортачала по правой набережной, перекрыв автомобильное движение. Активисты скандировали "Миша, Миша!", оставляли на асфальте надписи "Свободу Мише!", а впереди шествия его участники держали большую растяжку с надписью "Не убивайте!"ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Затем от Ортачала снова по правой набережной участники шествия направились к резиденции президента Грузии на улицу Атонели, где затем разошлись. Пока шествие продолжалось по правой набережной, движение машин на этом участке было перекрыто. На месте были мобилизованы усиленные наряды полиции, специальные подразделения МВД, полицейские водометы. Ситуацию на месте лично контролировал глава патрульной полиции Важа Сирадзе.Оппозиция 8 ноября объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. Практически ежедневно ЕНД и оппозиция проводят акции протеста в разных местах в столице страны. Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно был приговорен действующими властями страны к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным. Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, которая продолжается уже 46-й день. Ряд политиков и общественных деятелей в его поддержку тоже заявили о начале акции голодовки.

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видео, мультимедиа, акции протеста, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео, единое нацдвижение