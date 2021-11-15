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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 15-21 ноября
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 15-21 ноября
Неделя в Тбилиси будет прохладной, время от времени возможен небольшой дождь 15.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. На этой неделе в Тбилиси, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачная погода. Во вторник, среду и четверг синоптики не исключают кратковременные дожди. Будет довольно ветрено.В понедельник, 15 ноября, в столице преимущественно ясно. Восход солнца в 07:49. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 14-15 градусов тепла. Скорость ветра в вечерние часы достигнет 17-22 м/с.Закат в Тбилиси в 17:40.Во вторник, 16 ноября, в Тбилиси ожидается облачная погода, временами дождь. Восход солнца в 07:50. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 4 градуса. Днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 7-12 м/с.Закат в Тбилиси в 17:39.В среду, 17 ноября, погода в столице ухудшится, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца в 07:51. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, днем столбик термометра поднимется максимум до 7-8 градусов тепла. Скорость ветра 7 м/с.Закат в Тбилиси в 17:39.В четверг, 18 ноября, в столице Грузии ожидается дождь. Восход солнца в 07:52. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке в 1-2 градуса выше нуля. А днем – максимум 8 градусов тепла. Скорость ветра будет 8 м/с.Закат в Тбилиси в 17:38.В пятницу, 19 ноября, в Тбилиси ожидается солнечная погода. Восход в 07:53 Минимальная температура воздуха ночью плюс 3 градуса, днем – максимум 11 градусов тепла. Скорость ветра 7 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:37.В субботу, 20 ноября, в Тбилиси погода будет облачной. Восход в 07:55. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов, а днем температура поднимется максимум до 13 градусов тепла.Закат в Тбилиси в 17:36.В воскресенье, 21 ноября, в столице Грузии утром синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца в 07:56. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов тепла. Скорость ветра 11-18 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:36.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, погода

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 15-21 ноября

10:22 15.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге
Пасмурная погода в Тбилиси - набережная и автомобили на дороге - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Неделя в Тбилиси будет прохладной, время от времени возможен небольшой дождь
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. На этой неделе в Тбилиси, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачная погода. Во вторник, среду и четверг синоптики не исключают кратковременные дожди. Будет довольно ветрено.
В понедельник, 15 ноября, в столице преимущественно ясно. Восход солнца в 07:49. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 14-15 градусов тепла. Скорость ветра в вечерние часы достигнет 17-22 м/с.
Закат в Тбилиси в 17:40.
Во вторник, 16 ноября, в Тбилиси ожидается облачная погода, временами дождь.
Восход солнца в 07:50. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 4 градуса. Днем столбик термометра поднимется до 10 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 7-12 м/с.
Закат в Тбилиси в 17:39.
В среду, 17 ноября, погода в столице ухудшится, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду и слабый дождь.
Восход солнца в 07:51. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, днем столбик термометра поднимется максимум до 7-8 градусов тепла. Скорость ветра 7 м/с.
Закат в Тбилиси в 17:39.
В четверг, 18 ноября, в столице Грузии ожидается дождь. Восход солнца в 07:52. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке в 1-2 градуса выше нуля. А днем – максимум 8 градусов тепла. Скорость ветра будет 8 м/с.
Закат в Тбилиси в 17:38.
В пятницу, 19 ноября, в Тбилиси ожидается солнечная погода. Восход в 07:53 Минимальная температура воздуха ночью плюс 3 градуса, днем – максимум 11 градусов тепла. Скорость ветра 7 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:37.
В субботу, 20 ноября, в Тбилиси погода будет облачной. Восход в 07:55. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов, а днем температура поднимется максимум до 13 градусов тепла.
Закат в Тбилиси в 17:36.
В воскресенье, 21 ноября, в столице Грузии утром синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца в 07:56. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов тепла. Скорость ветра 11-18 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:36.
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