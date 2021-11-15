https://sputnik-georgia.ru/20211115/tragediya-v-shatili-sud-vynes-prigovor-obvinyaemym-262090159.html

Трагедия в Шатили: суд вынес приговор обвиняемым

Трагедия в Шатили: суд вынес приговор обвиняемым

Директор туристической компании и владелец микроавтобуса понесут ответственность за гибель людей во время тура 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T18:07+0400

2021-11-15T18:07+0400

2021-11-15T18:34+0400

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автокатастрофа на дороге в шатили

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к трем и семи годам тюрьмы двух обвиняемых по делу о трагедии в высокогорном селе Шатили (Хевсарети), когда в результате ДТП погибли 17 человек.Двадцать человек выехали из Тбилиси 23 августа 2020 года по направлению к Шатили на микроавтобусе по маршруту, организованному туристическим агентством Chip Travel Georgia. На обратном пути из-за неисправности транспортного средства микроавтобус сначала столкнулся с припаркованным на дороге автомобилем, а затем упал в овраг глубиной 60 метров, в результате чего выжить удалось всего троим, остальные 17, в том числе и водитель, погибли на месте.Директора туристической компании Chip Travel Georgia Шалву Болоташвили приговорили к трем годам заключения, а владельца микроавтобуса Гочу Гогилавшили - к семи.По словам адвоката одного из потерпевших Дмитрия Нозадзе, семья недовольна приговором в отношении Шалвы Болоташвили, которому переквалифицировали статью в "служебную халатность".Болоташвили, как и Гогилавшили, изначально прокуратура предъявила обвинение по статье 277 УК Грузии - "выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспорта, совершенный ответственным за техническое состояние транспортного средства лицом, повлекший за собой гибель двух или более человек", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.У адвоката нет информации, на основании чего статья была переквалифицирована. По его словам, семья намерена обжаловать приговор.Следствие выяснило, что передняя тормозная система микроавтобуса была технически неисправна, вместо 15 пассажиров, указанных в технических характеристиках микроавтобуса, на момент трагедии там находились 19 человек, а также водитель. Кроме того, ремни безопасности пассажиров установили кустарно при помощи проволок.Из-за этих нарушений технических правил безопасности автомобиль не соответствовал требованиям техосмотра и не мог использоваться для перевозки пассажиров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210224/Po-delu-strashnoy-avarii-v-Shatili-zaderzhali-dvukh-chelovek-250985572.html

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происшествия, новости, грузия, шатили, автокатастрофа на дороге в шатили