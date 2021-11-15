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В Грузии похолодает – возможен снег и туман
В Грузии похолодает – возможен снег и туман
Синоптики прогнозируют в ближайшие дни резкое падение температуры в Грузии 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T16:29+0400
2021-11-15T16:29+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Со второй половины дня 15 ноября в Грузии похолодает на три градуса, говорится в сообщении Агентства окружающей среды.В Западной Грузии ожидается дождь, в высокогорье снег. В Восточной Грузии также ожидается дождь, в горах снег. Будет дуть сильный западный ветер.17-18 ноября в Западной Грузии погода улучшится, потеплеет и будет без осадков.В Восточной Грузии 17 ноября будет пасмурно, похолодает. В некоторых районах ожидается дождь, ночью – снег и туман. Температура воздуха упадет до +3, +8 градусов. 18 ноября воздух прогреется до +7, +12 градусов.В Тбилиси со второй половины дня 15 ноября до утра 16 ноября будет дуть сильный северо-восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +13, +15 градусов.16 ноября днем синоптики обещают дождь, а вечером до утра 17 ноября в столице возможен мокрый снег.Температура воздуха днем опустится до +5, +7, а 18 ноября потепление на 2-3 градуса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, погода
В Грузии похолодает – возможен снег и туман
Синоптики прогнозируют в ближайшие дни резкое падение температуры в Грузии
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik.
Со второй половины дня 15 ноября в Грузии похолодает на три градуса, говорится в сообщении
Агентства окружающей среды.
В Западной Грузии ожидается дождь, в высокогорье снег. В Восточной Грузии также ожидается дождь, в горах снег. Будет дуть сильный западный ветер.
17-18 ноября в Западной Грузии погода улучшится, потеплеет и будет без осадков.
В Восточной Грузии 17 ноября будет пасмурно, похолодает. В некоторых районах ожидается дождь, ночью – снег и туман. Температура воздуха упадет до +3, +8 градусов. 18 ноября воздух прогреется до +7, +12 градусов.
В Тбилиси со второй половины дня 15 ноября до утра 16 ноября будет дуть сильный северо-восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +13, +15 градусов.
16 ноября днем синоптики обещают дождь, а вечером до утра 17 ноября в столице возможен мокрый снег.
Температура воздуха днем опустится до +5, +7, а 18 ноября потепление на 2-3 градуса.
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