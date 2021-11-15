Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211115/v-gruzii-pokholodaet--vozmozhen-sneg-i-tuman-262083237.html
В Грузии похолодает – возможен снег и туман
В Грузии похолодает – возможен снег и туман
Синоптики прогнозируют в ближайшие дни резкое падение температуры в Грузии 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T16:29+0400
2021-11-15T16:29+0400
новости
грузия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/07/250273373_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_9bc59998b1282f72a143fc623f6b826a.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Со второй половины дня 15 ноября в Грузии похолодает на три градуса, говорится в сообщении Агентства окружающей среды.В Западной Грузии ожидается дождь, в высокогорье снег. В Восточной Грузии также ожидается дождь, в горах снег. Будет дуть сильный западный ветер.17-18 ноября в Западной Грузии погода улучшится, потеплеет и будет без осадков.В Восточной Грузии 17 ноября будет пасмурно, похолодает. В некоторых районах ожидается дождь, ночью – снег и туман. Температура воздуха упадет до +3, +8 градусов. 18 ноября воздух прогреется до +7, +12 градусов.В Тбилиси со второй половины дня 15 ноября до утра 16 ноября будет дуть сильный северо-восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +13, +15 градусов.16 ноября днем синоптики обещают дождь, а вечером до утра 17 ноября в столице возможен мокрый снег.Температура воздуха днем опустится до +5, +7, а 18 ноября потепление на 2-3 градуса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/07/250273373_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_1f01b5005e7acb14098247e578e23444.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, погода

В Грузии похолодает – возможен снег и туман

16:29 15.11.2021
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЭпидемия коронавируса - прохожие в масках на улицах грузинской столицы в дождь
Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улицах грузинской столицы в дождь - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
Синоптики прогнозируют в ближайшие дни резкое падение температуры в Грузии
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Со второй половины дня 15 ноября в Грузии похолодает на три градуса, говорится в сообщении Агентства окружающей среды.
В Западной Грузии ожидается дождь, в высокогорье снег. В Восточной Грузии также ожидается дождь, в горах снег. Будет дуть сильный западный ветер.
17-18 ноября в Западной Грузии погода улучшится, потеплеет и будет без осадков.
В Восточной Грузии 17 ноября будет пасмурно, похолодает. В некоторых районах ожидается дождь, ночью – снег и туман. Температура воздуха упадет до +3, +8 градусов. 18 ноября воздух прогреется до +7, +12 градусов.
В Тбилиси со второй половины дня 15 ноября до утра 16 ноября будет дуть сильный северо-восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +13, +15 градусов.
16 ноября днем синоптики обещают дождь, а вечером до утра 17 ноября в столице возможен мокрый снег.
Температура воздуха днем опустится до +5, +7, а 18 ноября потепление на 2-3 градуса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:44Исполнители из Италии и Германии выступят в Тбилиси на Новый год
16:32Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии
16:29В Грузии похолодает – возможен снег и туман
15:58Сторонники Саакашвили перекрыли одну из основных дорог в центре Тбилиси
15:48Мощное землетрясение в Иране: более 100 пострадавших
15:38Следующее заседание по делу Саакашвили назначено на 2 декабря
15:33У директора тюремной больницы, где содержится Саакашвили, выявили коронавирус
14:43Омбудсмен Украины назвала пыткой перевод Саакашвили в тюремную больницу
14:28Кардиологи назвали продукт, который увеличивает риск развития болезни сердца
14:12Адвокат Саакашвили назвал дело о попытке госпереворота предвыборной кампанией
13:58К Тбилисскому суду принесли пиджаки - перформанс сторонников Саакашвили
13:19Могут отказать почки - состояние голодающего депутата ухудшилось
12:34Венок и туалетная бумага - перформанс у суда, где рассматривают дело Саакашвили
12:19Какого числа начинается православный Рождественский пост 2021- 2022
11:57Саакашвили не будет присутствовать на судебном процессе
11:49Ковид-статистика Грузии: показатель смертности продолжает расти
11:34К офису "Гирчи" принесли мусор и оставили нецензурные надписи в подъезде
11:24МВД Грузии предупредило оппозицию о недопустимости блокирования дорог
11:20Многодетную мать из России признали самой красивой в мире - ФОТО
11:19Георгий Чакветадзе снова не поможет сборной Грузии по футболу