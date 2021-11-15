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https://sputnik-georgia.ru/20211115/v-kontse-nedeli-v-parlamente-gruzii-vystupyat-dva-ministra-262093429.html
В конце недели в парламенте Грузии выступят два министра
В конце недели в парламенте Грузии выступят два министра
В четверг в законодательном органе заслушают госминистра по вопросам примирения и равноправия, а на следующий день – главу МИД 15.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Выступления государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Теи Ахвледиани и министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани выслушают в парламенте 18 и 19 ноября.В четверг, 18 ноября, в законодательном органе заслушают госминистра по вопросам примирения и равноправия, а 19 ноября – главу МИД.Он отметил, что затем в четверг и пятницу в парламент приедут два министра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, мид грузии, парламент грузии, давид залкалиани

В конце недели в парламенте Грузии выступят два министра

20:36 15.11.2021
© photo: SputnikПарламент Грузии - начало заседания
Парламент Грузии - начало заседания - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© photo: Sputnik
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В четверг в законодательном органе заслушают госминистра по вопросам примирения и равноправия, а на следующий день – главу МИД
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Выступления государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Теи Ахвледиани и министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани выслушают в парламенте 18 и 19 ноября.
В четверг, 18 ноября, в законодательном органе заслушают госминистра по вопросам примирения и равноправия, а 19 ноября – главу МИД.
"Сессионная неделя начинается завтра, во вторник днем мы, как обычно, начнем с политических заявлений, затем, конечно, у нас будут вопросы для обсуждения, вопросы для голосования. В среду у нас будут слушания по бюджету", - заявил спикер парламента Каха Кучава.
Он отметил, что затем в четверг и пятницу в парламент приедут два министра.
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