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Автопробег в поддержку Саакашвили: новый формат акций оппозиции - видео
Автопробег в поддержку Саакашвили: новый формат акций оппозиции - видео
Сразу три автоколонны оппозиции одновременно стартовали с трех точек сбора по разным маршрутам в Тбилиси в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили... 16.11.2021, Sputnik Грузия
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единое нацдвижение
акции протеста
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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Автоколонны из десятков автомобилей, украшенные флагами и лозунгами "Свободу Саакашвили!" одновременно выехали с площади Республики в центре Тбилиси, от главного офиса "Единого Нацдвижения" на Кахетинском шоссе и от здания Центризбиркома Грузии.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!До позднего вечера участники автопробега, разделившись на группы, сигналя, ездили по разным улицам столицы Грузии. Безопасность движения во время акции обеспечивали экипажи патрульной полиции, которые сопровождали автоколоны и следили за порядком. Не обошелся пробег без инцидента. На проспекте Агмашенебели молодой человек попытался сорвать флаг с машины и перекрыть дорогу автоколонне. В данный момент инцидент исчерпан.Оппозиция 8 ноября объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. С тех пор сторонники оппозиции и ЕНД ежедневно проводят акции протеста у разных государственных ведомств и в разных местах столицы.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно был приговорен действующими властями страны к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде.Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным. Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, которая продолжается уже 47-й день. Ряд политиков и общественных деятелей в его поддержку тоже заявили о начале акции голодовки.
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видео, мультимедиа, единое нацдвижение, акции протеста, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео

Автопробег в поддержку Саакашвили: новый формат акций оппозиции - видео

17:56 16.11.2021 (обновлено: 17:57 16.11.2021)
© video: Sputnik / Alex Shlamov, Stringer
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Сразу три автоколонны оппозиции одновременно стартовали с трех точек сбора по разным маршрутам в Тбилиси в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила эта акция протеста
Автоколонны из десятков автомобилей, украшенные флагами и лозунгами "Свободу Саакашвили!" одновременно выехали с площади Республики в центре Тбилиси, от главного офиса "Единого Нацдвижения" на Кахетинском шоссе и от здания Центризбиркома Грузии.
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До позднего вечера участники автопробега, разделившись на группы, сигналя, ездили по разным улицам столицы Грузии. Безопасность движения во время акции обеспечивали экипажи патрульной полиции, которые сопровождали автоколоны и следили за порядком. Не обошелся пробег без инцидента. На проспекте Агмашенебели молодой человек попытался сорвать флаг с машины и перекрыть дорогу автоколонне. В данный момент инцидент исчерпан.
Оппозиция 8 ноября объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. С тех пор сторонники оппозиции и ЕНД ежедневно проводят акции протеста у разных государственных ведомств и в разных местах столицы.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно был приговорен действующими властями страны к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде.
Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным. Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, которая продолжается уже 47-й день. Ряд политиков и общественных деятелей в его поддержку тоже заявили о начале акции голодовки.
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