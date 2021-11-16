https://sputnik-georgia.ru/20211116/burunduk-pozarilsya-na-ptichyu-kormushku-i-popal-v-ochen-nepriyatnoe-polozhenie--smeshnoe-video-262117984.html

Бурундук позарился на птичью кормушку и попал в очень неприятное положение – смешное видео

Бурундук позарился на птичью кормушку и попал в очень неприятное положение – смешное видео

К счастью для вора, его вовремя обнаружил владелец кормушки, которому пришлось все разобрать, чтобы помочь ему освободиться 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T16:12+0400

2021-11-16T16:12+0400

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Видео начинается с того, что мужчина показывает бурундука, застрявшего в металлической кормушке для птиц. Она специально создана таким образом, чтобы грызуны не могли украсть из них содержимое. Однако иногда эти маленькие животные настолько целеустремленные, что не останавливаются ни перед чем. Герой этого видео смог пролезть головой в отверстие, но остальным телом – нет. И обратно вылезти не смог, оставшись в смешном положении. Вызволять его пришлось владельцу кормушки.Смотрите на видео также:

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