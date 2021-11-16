https://sputnik-georgia.ru/20211116/burunduk-pozarilsya-na-ptichyu-kormushku-i-popal-v-ochen-nepriyatnoe-polozhenie--smeshnoe-video-262117984.html
Бурундук позарился на птичью кормушку и попал в очень неприятное положение – смешное видео
Бурундук позарился на птичью кормушку и попал в очень неприятное положение – смешное видео
К счастью для вора, его вовремя обнаружил владелец кормушки, которому пришлось все разобрать, чтобы помочь ему освободиться 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T16:12+0400
2021-11-16T16:12+0400
2021-11-16T16:22+0400
видеоклуб
видео с животными
смешные видео
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Видео начинается с того, что мужчина показывает бурундука, застрявшего в металлической кормушке для птиц. Она специально создана таким образом, чтобы грызуны не могли украсть из них содержимое. Однако иногда эти маленькие животные настолько целеустремленные, что не останавливаются ни перед чем. Герой этого видео смог пролезть головой в отверстие, но остальным телом – нет. И обратно вылезти не смог, оставшись в смешном положении. Вызволять его пришлось владельцу кормушки.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео
Бурундук позарился на птичью кормушку и попал в очень неприятное положение – смешное видео
16:12 16.11.2021 (обновлено: 16:22 16.11.2021)
К счастью для вора, его вовремя обнаружил владелец кормушки, которому пришлось все разобрать, чтобы помочь ему освободиться
Видео начинается с того, что мужчина показывает бурундука, застрявшего в металлической кормушке для птиц. Она специально создана таким образом, чтобы грызуны не могли украсть из них содержимое. Однако иногда эти маленькие животные настолько целеустремленные, что не останавливаются ни перед чем. Герой этого видео смог пролезть головой в отверстие, но остальным телом – нет. И обратно вылезти не смог, оставшись в смешном положении. Вызволять его пришлось владельцу кормушки.
Белка хотела украсть еду из птичьей кормушки
, но попала в ловушку
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попало на видео