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Черногория – Турция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Черногория – Турция: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Черногории и Турции 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T09:36+0400

2021-11-16T09:36+0400

2021-11-16T09:36+0400

спорт

футбол

турция

черногория

прогнозы результатов футбольных матчей

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В отборочной группе "G" сложилась одна из самых запутанных ситуаций. До последнего тура на два первых места претендуют сразу три сборные – Нидерланды, Турция и Норвегия. У "оранжевых" поул позишн, так как они с 20 очками лидируют в группе и опережают двух конкурентов на два балла. Но даже чемпионы Европы 1988 года не могут быть до конца спокойны. Если в своем матче они уступят норвежцам, а турки обыграют Черногорию, то Нидерланды пролетают мимо ЧМ-2022. Но обо всем по порядку.Черногорцы выключились из борьбы за путевку на ЧМ два тура назад, когда в гостях уступили Норвегии 0:2. Несколько дней назад "храбрые соколы" в последние 10 минут отобрали у Нидерландов победу (2:2), забив на 82 и 86 минутах, но это геройство уже ни к чему не приведет. Подопечные Миодрага Радуловича останутся на четвертой позиции в группе. Так что черногорцы в заключительном матче квалификации просто сыграют для своих болельщиков.А вот сборная Турции в последнем туре выжала максимум в игре с Гибралтаром. В Стамбуле хозяева победили со счетом 6:0, значительно улучшили разницу забитых и пропущенных мячей и благодаря этому обошли Норвегию в турнирной таблице. На данный момент у турков +10, а у норвежцев +9. Но скандинавы сами "подложили себе свинью", не сумев дома обыграть Латвию (0:0).Все это означает, что Турция в матче против Черногории может играть без оглядки на конкурентов. "Лунным звездам" достаточно победить, и они выйдут в стыковые матчи. Вряд ли кто-то всерьез рассматривает вариант, при котором Норвегия обыгрывает Нидерланды с более крупным счетом, чем Турция Черногорию.Букмекеры думают в таком же направлении и считают турецкую команду фаворитом предстоящей игры. На победу подопечных Штефана Кунца можно поставить с коэффициентом 1,68 (против 5,5 у Черногории).У себя дома турки не смогли обыграть "храбрых соколов". Матч завершился вничью 2:2. Но, как мне кажется, сейчас самое время взять реванш. Я не сомневаюсь в том, что черногорцы будут биться до конца, но мотивация гостей будет значительно выше, и они увезут из Подгорицы три очка.Ставка: сборная Турции победит за 1,68.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, футбол, турция, черногория, прогнозы результатов футбольных матчей