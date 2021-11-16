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Главный тренер сборной Грузии по футболу: матч против Узбекистана был не лучшим

Главный тренер сборной Грузии по футболу: матч против Узбекистана был не лучшим

Это была последняя игра сезона и для хорошего настроя сборной Грузии нужна была победа, отметил тренер 16.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что заключительный товарищеский матч года против Узбекистана (1:0) его подопечные провели не лучшим образом, но результатом, в целом, он доволен. Об этом французский специалист сказал на пресс-конференции после игры."Матч против Узбекистана, однозначно, нельзя назвать нашей лучшей встречей. В товарищеских матчах гораздо важнее качество игры, а не результат. Но это была последняя игра сезона, и для хорошего настроя нам нужна была победа. Я рад, что мы смогли победить. После матча со Швецией у многих игроков была усталость, но линию защиты я не поменял специально – я хотел посмотреть их в действии, так как мы создаем систему", - приводит слова Саньоля пресс-служба ФФГ.Впереди сборную Грузии ожидает длинная пауза – больше четырех месяцев. Саньоль рассказал о планах на это время."Сейчас нас ждет длинная пауза. Но если мы не играем, это не означает, что мы не будем работать. Это касается тренерского и медицинского штаба сборной. Мы собираемся просматривать игроков в разных странах, общаться с футболистами. Я буду находиться в Тбилиси и обязательно проведу встречи с президентом ФФГ, чтобы обсудить вопрос улучшения результатов", - отметил французский специалист.Несколькими фразами Саньоль оценил и выступление сборной за первый год своей работы в национальной команде:"Работой, проделанной в марте, я доволен. Но за результаты, показанные в сентябре, – мне стыдно. Весенняя часть у нас получилась хорошей, а осень мы сумели закончить на позитивной ноте. Нам необходимо много работать – вспомнить плохие матчи, проанализировать их и думать о прогрессе команды. Сейчас футболисты разъедутся по своим клубам, и вместе мы соберемся только через несколько месяцев. Наша главная цель заключается в том, чтобы, когда игроки вновь приедут в расположение сборной, они показали игру уровня трех последних матчей", - подчеркнул Саньоль.В сентябре и в начале октября сборная Грузии проиграла четыре матча подряд. Три в отборе на ЧМ-2022 – Косово (0:1), Испании (0:4), Греции (0:2) и один товарищеский Болгарии (1:4). Однако календарный год национальная команда завершила тремя победами кряду – над Косово (2:1), Швецией (2:0) и Узбекистаном (1:0).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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