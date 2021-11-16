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Мел Гибсон решил снять "Смертельное оружие 5"

Мел Гибсон решил снять "Смертельное оружие 5"

Гибсон играл главную роль с самой первой картины, премьера которой состоялась еще в 1987 году 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Американский кинорежиссер и актер Мел Гибсон заявил, что намерен снять продолжение кинофраншизы "Смертельное оружие", сообщает The Sun."Смертельное оружие" (Lethal Weapon) — художественный фильм, боевик режиссера Ричарда Доннера, снятый в США в 1987 году. Получил номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший звук". Картина положила начало успешной серии "Смертельное оружие" и стала одним из наиболее известных боевиков 1980-х годов."Режиссер предыдущих фильмов Ричард Доннер был крутым парнем. Он разрабатывал сценарий и весьма далеко продвинулся. Как-то он обратился ко мне: "Если я сыграю в ящик, то ты снимешь этот фильм". А я тогда отмахнулся от него и заявил: "Замолчи". Но теперь его нет. Он просил меня стать режиссером этой картины, а я ничего толком не сказал в ответ. Он также говорил об этом своей жене, студии и продюсеру. Так что я сниму пятую часть франшизы", — сказал он.Гибсон играл главную роль с первого фильма, премьера которого состоялась в 1987 году. Его герой — Мартин Риггс, полицейский из Лос-Анджелеса, работающий в отделе убийств. Источник британского таблоида рассказал, что актер вернется к своему персонажу в новом проекте.Что касается Ричарда Доннера, то режиссер скончался в возрасте 91 года 5 июля 2021 года. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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