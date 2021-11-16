Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211116/molodezhnaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-obygrala-angliyu-v-tovarischeskom-matche-262127610.html
Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла Англию в товарищеском матче
Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла Англию в товарищеском матче
Грузия вместе с Румынией примет молодежный чемпионат Европы, который состоится в 2023 году 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T20:56+0400
2021-11-16T20:56+0400
спорт
новости
грузия
сборная грузии по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262127576_0:72:1440:882_1920x0_80_0_0_e99060f9dc07e464e935cda63ae60a97.jpg
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу (U-21) обыграла английских сверстников 3:2 в товарищеском матче, состоявшемся в Батуми.В первом тайме гости владели игровым и территориальным преимуществом, но счет открыли подопечные Рамаза Сванадзе. После розыгрыша углового отличился Георгий Гелиашвили. Это произошло в середине первого тайма. Больше забитых мячей до перерыва не было.Буквально в первой же атаке во втором тайме хозяева поля забили второй мяч. Снова отличился 20-летний форвард тбилисского "Сабуртало" - Гелиашвили, который замкнул передачу Георгия Гочолеишвили.На 65 минуте грузинские футболисты забили третий гол. На сей раз Гочолеишвили воспользовался передачей Гелиашвили и, блеснув индивидуальным мастерством, сделал счет крупным. Хорошое взаимопонимание футболистов можно объяснить тем, что оба они выступают за "Сабуртало".Концовку матча англичане провели очень активно и на 81 минуте сумели отквитать один мяч. Свою фамилию на табло зажег Клинтон Мола. Окончательный счет во встрече в уже компенсированное арбитром время установил Марк Геи.Грузия вместе с Румынией примет молодежный чемпионат Европы, который состоится в 2023 году. Как страна-хозяйка сборная Грузии автоматически получила право участия в турнире и участия в квалификационных играх не принимает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262127576_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_15e9c19c6aaa3b80fc368cbb996e0503.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, сборная грузии по футболу

Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла Англию в товарищеском матче

20:56 16.11.2021
© Georgian Football FederationМолодежная сборная Грузии по футболу
Молодежная сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© Georgian Football Federation
Подписаться на
Грузия вместе с Румынией примет молодежный чемпионат Европы, который состоится в 2023 году
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу (U-21) обыграла английских сверстников 3:2 в товарищеском матче, состоявшемся в Батуми.
В первом тайме гости владели игровым и территориальным преимуществом, но счет открыли подопечные Рамаза Сванадзе. После розыгрыша углового отличился Георгий Гелиашвили. Это произошло в середине первого тайма. Больше забитых мячей до перерыва не было.
Буквально в первой же атаке во втором тайме хозяева поля забили второй мяч. Снова отличился 20-летний форвард тбилисского "Сабуртало" - Гелиашвили, который замкнул передачу Георгия Гочолеишвили.
На 65 минуте грузинские футболисты забили третий гол. На сей раз Гочолеишвили воспользовался передачей Гелиашвили и, блеснув индивидуальным мастерством, сделал счет крупным. Хорошое взаимопонимание футболистов можно объяснить тем, что оба они выступают за "Сабуртало".
Концовку матча англичане провели очень активно и на 81 минуте сумели отквитать один мяч. Свою фамилию на табло зажег Клинтон Мола. Окончательный счет во встрече в уже компенсированное арбитром время установил Марк Геи.
Грузия вместе с Румынией примет молодежный чемпионат Европы, который состоится в 2023 году. Как страна-хозяйка сборная Грузии автоматически получила право участия в турнире и участия в квалификационных играх не принимает.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:45Назван размер прибавки к зарплате чиновников в Грузии
22:21"Зенит" - "Альба": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
22:07Задержан высокопоставленный работник госкомпании Грузии
21:43Ситуация на границе Армении и Азербайджана накаляется: стороны обвиняют друг друга
21:19Изменены правила въезда иностранцев в Армению
20:56Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла Англию в товарищеском матче
20:37Граждане Грузии могут скачать цифровой ковид-паспорт в App или Google Store
20:18Сборная Грузии по футзалу обыграла Румынию в товарищеском матче
19:59Крупнейший венчурный фонд вложит миллионы в стартапы Грузии
19:41Сборная Грузии по футболу – плюсы и минусы первого года с новым тренером
19:19Нино Чеснер стала звездой юбилейного шоу "Лучше всех"
19:01Народный защитник Грузии созвала группу экспертов, чтобы отслеживать состояние Саакашвили
18:40Переговоры с инвесторами Намахвани ГЭС продолжаются
18:18Певица Нуца Хурцидзе вновь произвела фурор на "Голосе" в Греции - ВИДЕО
18:02Практический экзамен на права в Грузии с апреля придется сдавать на улице
17:56Автопробег в поддержку Саакашвили: новый формат акций оппозиции - видео
17:46"Синдром Саакашвили", или Кто запустил новый штамм грузинской митинговой пандемии
17:37Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана: что известно на данный момент
17:29Мел Гибсон решил снять "Смертельное оружие 5"
17:28ЕСПЧ объяснил решение по вопросу Саакашвили