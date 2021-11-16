https://sputnik-georgia.ru/20211116/molodezhnaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-obygrala-angliyu-v-tovarischeskom-matche-262127610.html

Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла Англию в товарищеском матче

Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла Англию в товарищеском матче

Грузия вместе с Румынией примет молодежный чемпионат Европы, который состоится в 2023 году 16.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу (U-21) обыграла английских сверстников 3:2 в товарищеском матче, состоявшемся в Батуми.В первом тайме гости владели игровым и территориальным преимуществом, но счет открыли подопечные Рамаза Сванадзе. После розыгрыша углового отличился Георгий Гелиашвили. Это произошло в середине первого тайма. Больше забитых мячей до перерыва не было.Буквально в первой же атаке во втором тайме хозяева поля забили второй мяч. Снова отличился 20-летний форвард тбилисского "Сабуртало" - Гелиашвили, который замкнул передачу Георгия Гочолеишвили.На 65 минуте грузинские футболисты забили третий гол. На сей раз Гочолеишвили воспользовался передачей Гелиашвили и, блеснув индивидуальным мастерством, сделал счет крупным. Хорошое взаимопонимание футболистов можно объяснить тем, что оба они выступают за "Сабуртало".Концовку матча англичане провели очень активно и на 81 минуте сумели отквитать один мяч. Свою фамилию на табло зажег Клинтон Мола. Окончательный счет во встрече в уже компенсированное арбитром время установил Марк Геи.Грузия вместе с Румынией примет молодежный чемпионат Европы, который состоится в 2023 году. Как страна-хозяйка сборная Грузии автоматически получила право участия в турнире и участия в квалификационных играх не принимает.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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