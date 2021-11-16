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Назван размер прибавки к зарплате чиновников в Грузии
Назван размер прибавки к зарплате чиновников в Грузии
Средняя зарплата в государственном секторе составляет 71% от зарплаты в частном секторе, заявил министр 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T22:45+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. С 1 января 2022 года государственным чиновникам повысят заработную плату на 10%, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили в парламенте.Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.При этом он отметил, повышение на 10% это максимум, что может себе позволить государство в этом году.При этом Хуцишвили анонсировал в будущем году разработку схемы повышения зарплат государственным служащим по примеру индексации пенсий. С прошлого года в законе прописано ежегодное повышение пенсий в зависимости от инфляции и экономического роста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210809/Chto-stoit-za-rostom-zarplat-gossluzhaschim---populizm-ili-dolgosrochnye-plany-252543949.html
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экономика, новости, грузия, министерство финансов грузии, бюджет грузии, зарплата

Назван размер прибавки к зарплате чиновников в Грузии

22:45 16.11.2021 (обновлено: 22:55 16.11.2021)
© photo: Ministry of Finance of Georgia / FBЛаша Хуцишвили
Лаша Хуцишвили - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
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Средняя зарплата в государственном секторе составляет 71% от зарплаты в частном секторе, заявил министр
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. С 1 января 2022 года государственным чиновникам повысят заработную плату на 10%, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили в парламенте.
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.

"Средняя зарплата в государственном секторе составляет 71% от зарплаты в частном секторе. При таких пропорциях невозможно сохранить квалифицированные кадры, и, соответственно, ухудшится и качество сектора. Также не будет возможности проводить реформы", - сказал Хуцишвили.

При этом он отметил, повышение на 10% это максимум, что может себе позволить государство в этом году.
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При этом Хуцишвили анонсировал в будущем году разработку схемы повышения зарплат государственным служащим по примеру индексации пенсий. С прошлого года в законе прописано ежегодное повышение пенсий в зависимости от инфляции и экономического роста.
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