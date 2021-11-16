https://sputnik-georgia.ru/20211116/nazvan-razmer-pribavku-k-zarplate-chinovnikov-v-gruzii-262129832.html

Назван размер прибавки к зарплате чиновников в Грузии

Назван размер прибавки к зарплате чиновников в Грузии

Средняя зарплата в государственном секторе составляет 71% от зарплаты в частном секторе, заявил министр 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T22:45+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. С 1 января 2022 года государственным чиновникам повысят заработную плату на 10%, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили в парламенте.Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.При этом он отметил, повышение на 10% это максимум, что может себе позволить государство в этом году.При этом Хуцишвили анонсировал в будущем году разработку схемы повышения зарплат государственным служащим по примеру индексации пенсий. С прошлого года в законе прописано ежегодное повышение пенсий в зависимости от инфляции и экономического роста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210809/Chto-stoit-za-rostom-zarplat-gossluzhaschim---populizm-ili-dolgosrochnye-plany-252543949.html

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экономика, новости, грузия, министерство финансов грузии, бюджет грузии, зарплата