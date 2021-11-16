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Нино Чеснер стала звездой юбилейного шоу "Лучше всех"
Нино Чеснер стала звездой юбилейного шоу "Лучше всех"
На сцене шоу Нино вместе с рэпером ST исполнила популярную песню британской певицы Dua Lipa "Levitation" 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T19:19+0400
2021-11-16T19:19+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Юная и талантливая грузинка, победитель проекта "Голос. Дети" Нино Чеснер выступила на юбилейном шоу Максима Галкина "Лучше всех" на Первом канале. На сцене шоу Нино вместе с рэпером ST исполнила песню знаменитой британской певицы косовского происхождения Dua Lipa "Levitation". "Как вам мое исполнение совершенно в новом стиле для меня? Я очень люблю певицу Дуа Липа и ST, а получить возможность спеть ее ковер с @st_stoizsta на @1tv - вот это подарок ! Спасибо команде @luchshe_vseh_official , что в свой день рождения делает всех счастливыми!" - написала Нино в Инстаграм. В 2017 году Нино впервые выступила в "Лучше всех" с песней Пиаф "Sous le ciel de Paris" ("Под небом Парижа"). "Самая титулованная солистка в своем детском саду, самый маленький лауреат больших международных конкурсов, обладательница удивительного голоса и имени", - так впервые представил зрителям маленькую Нино телеведущий Максим Галкин. Юная артистка Нино Чеснер поет с самого детства. Нино растет в интернациональной семье: отец девочки – Артем Чеснер уроженец Москвы, а мама Лика Кебурия – из грузинского города Зугдиди (Западная Грузия). Брат Нино – Аарон Чеснер - герой рубрики "Взгляд снизу" популярного телешоу "Вечерний Ургант".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, грузия, нино чеснер, шоу "лучше всех", российский шоу-бизнес

Нино Чеснер стала звездой юбилейного шоу "Лучше всех"

19:19 16.11.2021
© Sputnik / Levan AvlabreliМаксим Галкин и Нино Чеснер
Максим Галкин и Нино Чеснер - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Levan Avlabreli
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На сцене шоу Нино вместе с рэпером ST исполнила популярную песню британской певицы Dua Lipa "Levitation"
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Юная и талантливая грузинка, победитель проекта "Голос. Дети" Нино Чеснер выступила на юбилейном шоу Максима Галкина "Лучше всех" на Первом канале.
На сцене шоу Нино вместе с рэпером ST исполнила песню знаменитой британской певицы косовского происхождения Dua Lipa "Levitation".
"Как вам мое исполнение совершенно в новом стиле для меня? Я очень люблю певицу Дуа Липа и ST, а получить возможность спеть ее ковер с @st_stoizsta на @1tv - вот это подарок ! Спасибо команде @luchshe_vseh_official , что в свой день рождения делает всех счастливыми!" - написала Нино в Инстаграм.
В 2017 году Нино впервые выступила в "Лучше всех" с песней Пиаф "Sous le ciel de Paris" ("Под небом Парижа"). "Самая титулованная солистка в своем детском саду, самый маленький лауреат больших международных конкурсов, обладательница удивительного голоса и имени", - так впервые представил зрителям маленькую Нино телеведущий Максим Галкин.
Юная артистка Нино Чеснер поет с самого детства. Нино растет в интернациональной семье: отец девочки – Артем Чеснер уроженец Москвы, а мама Лика Кебурия – из грузинского города Зугдиди (Западная Грузия). Брат Нино – Аарон Чеснер - герой рубрики "Взгляд снизу" популярного телешоу "Вечерний Ургант".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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