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Новый лагерь в "Брузгах"? Что происходит на КПП Беларуси и Польши - фото
Новый лагерь в "Брузгах"? Что происходит на КПП Беларуси и Польши - фото
Лагерь мигрантов фактически переехал из приграничного леса прямо на пункт пропуска "Брузги - Кузница". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки нового лагеря на... 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T10:34+0400
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Беженцы, прожившие неделю в лесу на белорусско-польской границе, переместились сегодня к пункту пропуска. Они продолжают надеяться, что поляки впустят на территорию Евросоюза.Семьи с детьми подошлю вплотную к "колючке", но польские военные и полиция не пропускают их на свою территорию, с помощью громкоговорителя мигрантов призывают вернуться на родину.
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Новый лагерь в "Брузгах"? Что происходит на КПП Беларуси и Польши - фото 10:34 16.11.2021 (обновлено: 10:39 16.11.2021)
Лагерь мигрантов фактически переехал из приграничного леса прямо на пункт пропуска "Брузги - Кузница". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки нового лагеря на беларусско-польской границе
Беженцы, прожившие неделю в лесу на белорусско-польской границе, переместились сегодня к пункту пропуска. Они продолжают надеяться, что поляки впустят на территорию Евросоюза.
Семьи с детьми подошлю вплотную к "колючке", но польские военные и полиция не пропускают их на свою территорию, с помощью громкоговорителя мигрантов призывают вернуться на родину.
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
В полдень 15 ноября 2021 года около двух тысяч мигрантов подошли к пограничному КПП Брузги – Кузница на белорусско-польской границе
В полдень 15 ноября 2021 года около двух тысяч мигрантов подошли к пограничному КПП Брузги – Кузница на белорусско-польской границе
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
Все они покинули стихийный лагерь, в котором провели семь суток
Все они покинули стихийный лагерь, в котором провели семь суток
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
Толпа людей окружила КПП "Брузги - Кузница" с требованием пропустить их на территорию ЕС
Толпа людей окружила КПП "Брузги - Кузница" с требованием пропустить их на территорию ЕС
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
С помощью громкоговорителя мигрантов призывают вернуться на родину
С помощью громкоговорителя мигрантов призывают вернуться на родину
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
Однако люди не подчиняются
Однако люди не подчиняются
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
Они решили разбить лагерь прямо на асфальте у КПП
Они решили разбить лагерь прямо на асфальте у КПП
© Sputnik Виктор Толочко
Беженцы установили палатки и разложили спальники
Беженцы установили палатки и разложили спальники
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
А для того, чтобы согреться мигранты снова начали рубить лес и жечь костры
А для того, чтобы согреться мигранты снова начали рубить лес и жечь костры
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
С польской стороны этот КПП закрыт с 8 ноября
С польской стороны этот КПП закрыт с 8 ноября
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
В непосредственной близости от границы собраны значительные силы сотрудников пограничной службы и полиции
В непосредственной близости от границы собраны значительные силы сотрудников пограничной службы и полиции
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
А также спецтехника, в том числе автомобиль с водометом
А также спецтехника, в том числе автомобиль с водометом
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
В Евросоюзе в организации потока мигрантов обвиняют Минск и называют это "гибридной атакой"
В Евросоюзе в организации потока мигрантов обвиняют Минск и называют это "гибридной атакой"
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что эти упреки - "глупость полная", и добавил, что только за последнее время власти запретили въезд на территорию республики нескольким тысячам нелегалов, что легко проверить
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что эти упреки - "глупость полная", и добавил, что только за последнее время власти запретили въезд на территорию республики нескольким тысячам нелегалов, что легко проверить
© photo: Sputnik / Виктор Толочко
Ситуация на КПП "Брузги - Кузница"
Ситуация на КПП "Брузги - Кузница"