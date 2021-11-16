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Новый лагерь в "Брузгах"? Что происходит на КПП Беларуси и Польши - фото
Новый лагерь в "Брузгах"? Что происходит на КПП Беларуси и Польши - фото
Лагерь мигрантов фактически переехал из приграничного леса прямо на пункт пропуска "Брузги - Кузница". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки нового лагеря на... 16.11.2021, Sputnik Грузия
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Беженцы, прожившие неделю в лесу на белорусско-польской границе, переместились сегодня к пункту пропуска. Они продолжают надеяться, что поляки впустят на территорию Евросоюза.Семьи с детьми подошлю вплотную к "колючке", но польские военные и полиция не пропускают их на свою территорию, с помощью громкоговорителя мигрантов призывают вернуться на родину.
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фотоленты, беженцы, мультимедиа, беларусь, польша, мигранты, новости в фотографиях, фото

Новый лагерь в "Брузгах"? Что происходит на КПП Беларуси и Польши - фото

10:34 16.11.2021 (обновлено: 10:39 16.11.2021)
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Лагерь мигрантов фактически переехал из приграничного леса прямо на пункт пропуска "Брузги - Кузница". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки нового лагеря на беларусско-польской границе
Беженцы, прожившие неделю в лесу на белорусско-польской границе, переместились сегодня к пункту пропуска. Они продолжают надеяться, что поляки впустят на территорию Евросоюза.
Семьи с детьми подошлю вплотную к "колючке", но польские военные и полиция не пропускают их на свою территорию, с помощью громкоговорителя мигрантов призывают вернуться на родину.
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

В полдень 15 ноября 2021 года около двух тысяч мигрантов подошли к пограничному КПП Брузги – Кузница на белорусско-польской границе

В полдень 15 ноября 2021 года около двух тысяч мигрантов подошли к пограничному КПП Брузги – Кузница на белорусско-польской границе - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

В полдень 15 ноября 2021 года около двух тысяч мигрантов подошли к пограничному КПП Брузги – Кузница на белорусско-польской границе

© photo: Sputnik / Виктор Толочко

Все они покинули стихийный лагерь, в котором провели семь суток

Все они покинули стихийный лагерь, в котором провели семь суток - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

Все они покинули стихийный лагерь, в котором провели семь суток

© photo: Sputnik / Виктор Толочко

Толпа людей окружила КПП "Брузги - Кузница" с требованием пропустить их на территорию ЕС

Толпа людей окружила КПП &quot;Брузги - Кузница&quot; с требованием пропустить их на территорию ЕС - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

Толпа людей окружила КПП "Брузги - Кузница" с требованием пропустить их на территорию ЕС

© photo: Sputnik / Виктор Толочко

С помощью громкоговорителя мигрантов призывают вернуться на родину

С помощью громкоговорителя мигрантов призывают вернуться на родину - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

С помощью громкоговорителя мигрантов призывают вернуться на родину

© photo: Sputnik / Виктор Толочко

Однако люди не подчиняются

Однако люди не подчиняются - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

Однако люди не подчиняются

© photo: Sputnik / Виктор Толочко

Они решили разбить лагерь прямо на асфальте у КПП

Они решили разбить лагерь прямо на асфальте у КПП - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

Они решили разбить лагерь прямо на асфальте у КПП

© Sputnik Виктор Толочко

Беженцы установили палатки и разложили спальники

Беженцы установили палатки и разложили спальники - Sputnik Грузия
7/14
© Sputnik Виктор Толочко

Беженцы установили палатки и разложили спальники

© photo: Sputnik / Виктор Толочко

А для того, чтобы согреться мигранты снова начали рубить лес и жечь костры

А для того, чтобы согреться мигранты снова начали рубить лес и жечь костры - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

А для того, чтобы согреться мигранты снова начали рубить лес и жечь костры

© photo: Sputnik / Виктор Толочко

С польской стороны этот КПП закрыт с 8 ноября

С польской стороны этот КПП закрыт с 8 ноября - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

С польской стороны этот КПП закрыт с 8 ноября

© photo: Sputnik / Виктор Толочко

В непосредственной близости от границы собраны значительные силы сотрудников пограничной службы и полиции

В непосредственной близости от границы собраны значительные силы сотрудников пограничной службы и полиции - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

В непосредственной близости от границы собраны значительные силы сотрудников пограничной службы и полиции

© photo: Sputnik / Виктор Толочко

А также спецтехника, в том числе автомобиль с водометом

А также спецтехника, в том числе автомобиль с водометом - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

А также спецтехника, в том числе автомобиль с водометом

© photo: Sputnik / Виктор Толочко

В Евросоюзе в организации потока мигрантов обвиняют Минск и называют это "гибридной атакой"

В Евросоюзе в организации потока мигрантов обвиняют Минск и называют это &quot;гибридной атакой&quot; - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

В Евросоюзе в организации потока мигрантов обвиняют Минск и называют это "гибридной атакой"

© photo: Sputnik / Виктор Толочко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что эти упреки - "глупость полная", и добавил, что только за последнее время власти запретили въезд на территорию республики нескольким тысячам нелегалов, что легко проверить

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что эти упреки - &quot;глупость полная&quot;, и добавил, что только за последнее время власти запретили въезд на территорию республики нескольким тысячам нелегалов, что легко проверить - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что эти упреки - "глупость полная", и добавил, что только за последнее время власти запретили въезд на территорию республики нескольким тысячам нелегалов, что легко проверить

© photo: Sputnik / Виктор Толочко

Ситуация на КПП "Брузги - Кузница"

Ситуация на КПП &quot;Брузги - Кузница&quot; - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Виктор Толочко

Ситуация на КПП "Брузги - Кузница"

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