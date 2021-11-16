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Новый лагерь в "Брузгах"? Что происходит на КПП Беларуси и Польши - фото

Новый лагерь в "Брузгах"? Что происходит на КПП Беларуси и Польши - фото

Лагерь мигрантов фактически переехал из приграничного леса прямо на пункт пропуска "Брузги - Кузница". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки нового лагеря на... 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T10:34+0400

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Беженцы, прожившие неделю в лесу на белорусско-польской границе, переместились сегодня к пункту пропуска. Они продолжают надеяться, что поляки впустят на территорию Евросоюза.Семьи с детьми подошлю вплотную к "колючке", но польские военные и полиция не пропускают их на свою территорию, с помощью громкоговорителя мигрантов призывают вернуться на родину.

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