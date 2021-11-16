https://sputnik-georgia.ru/20211116/obostrenie-situatsii-na-granitse-armenii-i-azerbaydzhana-chto-izvestno-na-dannyy-moment-262122308.html

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана: что известно на данный момент

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана: что известно на данный момент

По последним данным, в результате столкновений есть погибшие и раненые, также взяты в плен несколько армянских военных 16.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. На границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, которые привели к жертвам. Стороны обвинили друг друга в провокациях.Первые сообщения об обострении ситуации на границе появились накануне. Так премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию страны на одном из участков границы. В Баку это опровергли и, в свою очередь, обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.Во вторник днем Минобороны Армении сделало заявление о ведущихся боях на границе.В Баку, в свою очередь, обвинили в провокациях Ереван."В ответ на провокацию армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны. Обстановка на границе остается напряженной, ведутся боевые действия", - говорится в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.Армянская сторона сообщила о четырех раненых в результате столкновений, Азербайджан – о двух. Число погибших уточняется. Кроме того, известно о нескольких взятых в плен армянских военных и о потере Арменией двух боевых позиций.МИД Армении заявил, что Баку нарушил трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября. Ведомство призвало международное сообщество и всех партнеров – Россию, ОДКБ, сопредседателей Минской группы ОБСЕ – "четко и адресно отреагировать на действия азербайджанской стороны". Также секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обратился к России с призывом защитить территориальную целостность страны.МИД Азербайджана, в свою очередь, возложил ответственность за нынешнюю напряженность на военно-политическое руководство Армении.Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.

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