https://sputnik-georgia.ru/20211116/obstanovka-na-granitse-polshi-i-belarusi-nakalyaetsya-bezhentsy-idut-na-proryv---video-262139798.html
Обстановка на границе Польши и Беларуси накаляется: беженцы идут на прорыв - видео
Обстановка на границе Польши и Беларуси накаляется: беженцы идут на прорыв - видео
Мигранты покинули лагерь и толпой отправились к пограничному переходу "Брузги". Колонна беженцев растянулась на несколько километров. Смотрите в видео, что там... 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T11:35+0400
2021-11-16T11:35+0400
2021-11-17T12:14+0400
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Люди надеются, что смогут мирно перейти границу Беларуси с Польшей и попасть в Евросоюз. Сейчас мигранты собираются у пункта пропуска, где польские силовики встали в оцепление и растянули колючую проволоку. Также с польской стороны подъехали водометы и спецтехника. В знак протеста беженцы сели на землю у заграждений и потребовали, чтобы Польша пропустила их в Германию.
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видео, мультимедиа, беларусь, польша, мигранты, видео
Обстановка на границе Польши и Беларуси накаляется: беженцы идут на прорыв - видео
11:35 16.11.2021 (обновлено: 12:14 17.11.2021)
Мигранты покинули лагерь и толпой отправились к пограничному переходу "Брузги". Колонна беженцев растянулась на несколько километров. Смотрите в видео, что там происходило.
Люди надеются, что смогут мирно перейти границу Беларуси с Польшей и попасть в Евросоюз. Сейчас мигранты собираются у пункта пропуска, где польские силовики встали в оцепление и растянули колючую проволоку.
Также с польской стороны подъехали водометы и спецтехника. В знак протеста беженцы сели на землю у заграждений и потребовали, чтобы Польша пропустила их в Германию.