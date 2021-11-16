https://sputnik-georgia.ru/20211116/penitentsiarnaya-sluzhba-rasskazala-o--sostoyanii-saakashvili-262116715.html

В пенитенциарной службе Грузии рассказали о состоянии Саакашвили

В пенитенциарной службе Грузии рассказали о состоянии Саакашвили

Основные жизненные параметры бывшего президента Грузии в норме, отметили в службе 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T15:40+0400

2021-11-16T15:40+0400

2021-11-16T15:46+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

специальная пенитенциарная служба

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0e/260555011_0:104:1281:824_1920x0_80_0_0_dfb2e511631c6d58bf5b4526242a0038.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное и все жизненные показатели находятся в пределах нормы, заявил замначальника медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили на брифинге.Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в медицинское учреждение №18 в Тбилиси.При этом он отметил, что за здоровьем экс-президента продолжает следить консилиум врачей.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили