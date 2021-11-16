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В пенитенциарной службе Грузии рассказали о состоянии Саакашвили
В пенитенциарной службе Грузии рассказали о состоянии Саакашвили
Основные жизненные параметры бывшего президента Грузии в норме, отметили в службе 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T15:40+0400
2021-11-16T15:40+0400
2021-11-16T15:46+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
специальная пенитенциарная служба
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное и все жизненные показатели находятся в пределах нормы, заявил замначальника медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили на брифинге.Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в медицинское учреждение №18 в Тбилиси.При этом он отметил, что за здоровьем экс-президента продолжает следить консилиум врачей.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили
В пенитенциарной службе Грузии рассказали о состоянии Саакашвили
15:40 16.11.2021 (обновлено: 15:46 16.11.2021)
Основные жизненные параметры бывшего президента Грузии в норме, отметили в службе
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное и все жизненные показатели находятся в пределах нормы, заявил замначальника медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили на брифинге.
Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в медицинское учреждение №18 в Тбилиси.
"На сегодняшний день состояние здоровья пациента стабильное. Основные жизненные параметры, такие как артериальное давление, пульс, дыхание, сатурация - в пределах нормы. Также в пределах нормы основные лабораторные показатели. Ему интенсивно проводят лабораторные и другие диагностические исследования", - сказал Чидрашвили.
При этом он отметил, что за здоровьем экс-президента продолжает следить консилиум врачей.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.
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