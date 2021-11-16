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https://sputnik-georgia.ru/20211116/pevitsa-tina-karol-stala-spetsialnym-gostem-shou-tantsuyut-zvezdy-v-gruzii-262107850.html
Певица Тина Кароль стала специальным гостем шоу "Танцуют звезды" в Грузии
Певица Тина Кароль стала специальным гостем шоу "Танцуют звезды" в Грузии
Украинская артистка выступила со своим известным хитом, но на этом появление Кароль на грузинском ТВ не закончилось 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T12:54+0400
2021-11-16T12:54+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
культура
грузия
украина
шоу "танцуют звезды"
музыка
грузинский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Известная украинская певица Тина Кароль стала приглашенным гостем в грузинском шоу "Танцуют звезды" - на сцене проекта исполнительница спела свой хит "Намалюю тобі зорі". Ранее один из членов жюри проекта Ираклий Макарация в своем Instagram поприветствовал украинскую артистку в Грузии и отметил, что она является "самым замечательным гостем" за всю историю грузинского проекта.Появление на грузинском ТВ для Тины продолжится – артистку также сняли в передаче "Прайм шоу", где ведущие традиционно обсуждают различные актуальные темы для грузинского общества.То, что гостьей программы станет именно Тина Кароль, подтверждают сторис Макацария. Интересно, что с кадров бэкстейджа можно понять, что певица предстала в платье от всемирно известного дизайнера грузинского происхождения David Koma.Тина Кароль в 2005 году заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию Аллы Пугачевой. Большую известность артистка получила после участия в "Евровидении", где заняла седьмое место, представляя Украину. В 2009 году Кароль присвоили звание заслуженной артистки Украины, а в 2017-м – народной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, грузия, украина, шоу "танцуют звезды", музыка, грузинский шоу-бизнес

Певица Тина Кароль стала специальным гостем шоу "Танцуют звезды" в Грузии

12:54 16.11.2021
© Instagram / tina_karolПевица Тина Кароль
Певица Тина Кароль - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© Instagram / tina_karol
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Украинская артистка выступила со своим известным хитом, но на этом появление Кароль на грузинском ТВ не закончилось
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Известная украинская певица Тина Кароль стала приглашенным гостем в грузинском шоу "Танцуют звезды" - на сцене проекта исполнительница спела свой хит "Намалюю тобі зорі".
Ранее один из членов жюри проекта Ираклий Макарация в своем Instagram поприветствовал украинскую артистку в Грузии и отметил, что она является "самым замечательным гостем" за всю историю грузинского проекта.
Появление на грузинском ТВ для Тины продолжится – артистку также сняли в передаче "Прайм шоу", где ведущие традиционно обсуждают различные актуальные темы для грузинского общества.
То, что гостьей программы станет именно Тина Кароль, подтверждают сторис Макацария. Интересно, что с кадров бэкстейджа можно понять, что певица предстала в платье от всемирно известного дизайнера грузинского происхождения David Koma.
Тина Кароль в 2005 году заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию Аллы Пугачевой. Большую известность артистка получила после участия в "Евровидении", где заняла седьмое место, представляя Украину. В 2009 году Кароль присвоили звание заслуженной артистки Украины, а в 2017-м – народной.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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