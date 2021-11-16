https://sputnik-georgia.ru/20211116/pianistka-khatiya-buniatishvili-snyalas-v-reklame-cartier-vmeste-s-monikoy-belluchchi--262114324.html

Пианистка Хатия Буниатишвили снялась в рекламе Cartier вместе с Моникой Беллуччи

Пианистка Хатия Буниатишвили снялась в рекламе Cartier вместе с Моникой Беллуччи

Всемирно известная грузинская пианистка Хатия Буниатишвили стала послом культового бренда в 2020 году 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T15:09+0400

2021-11-16T15:09+0400

2021-11-16T15:09+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Пианистка Хатия Буниатишвили снялась в рекламе французского бренда часов и ювелирных изделий Cartier - вместе с грузинкой в видеоролике можно увидеть актрису Монику Беллуччи и других всемирно известных звезд.В Сети появился новый рекламный видеоролик Cartier под названием "A Celebration of Love". Всего в рекламе снялись 12 звезд. Среди них актриса Лили Коллинз, звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс, певица Уиллоу Смит и другие.Все артисты пели и танцевали, а Хатия Буниатишвили предстала в своем привычном амплуа – за роялем. Видео на официальном YouTube канале Cartier уже набрало более одного миллиона просмотров.Французский ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. В настоящее время это один из лидеров по продаваемости часовой бренд сегмента люкс. Кроме часов, Cartier производит драгоценности, пишущие принадлежности, аксессуары из кожи и парфюмерию. Хатия Буниатишвили стала послом бренда в 2020 году.Чем известна Буниатившили?Хатия Буниатишвили живет в Париже и является гражданкой Грузии и Франции. Дважды она стала лауреатом одной из престижных наград Echo Klassik – в 2012 году за альбом Ференца Листа, а в 2016 году за свой альбом "Калейдоскоп", в который вошли произведения Мусоргского, Равеля и Стравинского. На сегодняшний день Буниатишвили покорила множество слушателей в разных странах мира.Хатия родилась в Тбилиси в 1987 году. Игре на фортепиано начала обучаться вместе со старшей сестрой Гванцей в возрасте трех лет под руководством матери. В шесть лет она дала свой первый концерт с камерным оркестром в Тбилиси.Будучи студенткой консерватории, в 2003 году Хатия получила специальный приз на Международном конкурсе молодых пианистов им. Владимира Горовица в Киеве, а также первый приз на конкурсе поддержки молодых грузинских музыкантов, учредителем которого является русская и австрийская пианистка Елизавета Леонская.Буниатишвили также является лауреатом премии Borletti-Buitoni Trust Award (2010). А ее альбом под названием Schubert в марте 2019 года возглавил французский чарт классической музыки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, в мире, грузия, франция, хатия буниатишвили, грузинский шоу-бизнес