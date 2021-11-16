https://sputnik-georgia.ru/20211116/situatsii-na-granitse-armenii-i-azerbaydzhana-nakalyaetsya-storony-obvinyayut-drug-druga-262128408.html

Ситуация на границе Армении и Азербайджана накаляется: стороны обвиняют друг друга

Ситуация на границе Армении и Азербайджана накаляется: стороны обвиняют друг друга

Ситуация на границе Армении и Азербайджана в данный момент относительно спокойная, заявил Пашинян 16.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Практически весь день на границе Армении и Азербайджана велись боевые действия. Стороны обвинили друг друга в провокацияхПремьер-министр Армении Никол Пашинян назвал прямой агрессией против Армении произошедшие во вторник события на границе с Азербайджаном."Происходящему может быть дана одна оценка - это прямая агрессия против суверенной территории Армении", - сказал Пашинян на заседании Совбеза страны. По его словам, Армения может вести переговоры, искать в и находить взаимоприемлемые решения и ведет себя как ответственный член международного сообщества.При этом армянский премьер отметил, что ситуация на границе с Азербайджаном в данный момент относительно спокойная, но общая обстановка остается крайне напряженной.В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку адекватно ответил на действия Армении на границе."В ответ на обращение Мишеля по поводу приграничных инцидентов президент Ильхам Алиев сказал, что армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям в направлении Шуши, Лачина и Кельбаджара, и последняя... произошла сегодня. Отметив, что с азербайджанской стороны есть раненые, глава государства подчеркнул, что Баку адекватно отреагировал на провокацию Армении", - говорится в заявлении пресс-службы главы Азербайджана.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского Минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненые с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.

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