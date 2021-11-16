https://sputnik-georgia.ru/20211116/stroitelstvo-tonnelya-v-gruzii-k-granitse-s-rossiey-v-samom-razgare-262116940.html

Строительство тоннеля в Грузии к границе с Россией в самом разгаре

Строительство тоннеля в Грузии к границе с Россией в самом разгаре

Проект предусматривает строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T16:28+0400

2021-11-16T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Строители девятикилометрового тоннеля на участке Квешети-Коби прошли 180 метров, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".Для строительства тоннеля специально была изготовлена тоннелепроходческая машина, которая отличается тем, что ее вибрация минимальна, а это обеспечивает безопасный строительный процесс и минимальное воздействие на окружающую среду. Устройство также отличается тем, что в процессе бурения осуществляет и облицовку стен.Проект является важной частью модернизации скоростной автомагистрали Север-Юг. В рамках проекта запланировано строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них и строительство самого большого в Грузии тоннеля, длина которого составляет 9 км, а диаметр – 15 метров.Согласно проекту, в зону новой дороги будут включены села Квешети, Арахвети, Закаткари, Бениани-Бегони, Свиана-Ростиани, Мугуре, Цкере и Коби.На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 км, а соответственно и время в пути на час.При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение курорта, а с другой – транзит станет более безопасным.Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Стоимость проекта - 1,2 миллиарда лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, военно-грузинская дорога, строительство дороги, грузино-российская граница