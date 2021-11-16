https://sputnik-georgia.ru/20211116/v-kutaisi-ot-koronavirusa-posle-rodov-skonchalas-zhenschina-rebenka-udalos-spasti-262116160.html

В Кутаиси от коронавируса после родов скончалась женщина, ребенка удалось спасти

В Кутаиси от коронавируса после родов скончалась женщина, ребенка удалось спасти

Женщина, по словам врачей клиники "Бомонд", поступила к ним уже в тяжелом состоянии 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T15:55+0400

2021-11-16T15:55+0400

2021-11-16T15:55+0400

пятая волна

новости

грузия

кутаиси

роженица

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252595686_0:84:1621:996_1920x0_80_0_0_de8a0880411bbd87e18ac65cc6821917.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Осложнения, вызванные коронавирусом, привели к смерти 43-летней женщины в клинике "Бомонд" в Кутаиси, сообщает телеканал Rustavi2.По информацию телеканала, Нино Кутелия проходила лечение в реанимационном отделении клиники под наблюдением врачей девять дней.В медучреждение заявляют, что состояние пациентки было тяжелым уже при поступлении в больницу. У нее было повреждено 72% легочной ткани, она была подключена к аппарату искусственного дыхания.Женщину доставили в кутаисскую клинику "Бомонд" из Самегрело. Кутелия заразилась коронавирусом за две недели до родов, из-за чего ей пришлось сделать кесарево сечение.По информации семьи, состояние здоровья ребенка удовлетворительное.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, кутаиси, роженица, коронавирус covid-19