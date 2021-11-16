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В Кутаиси от коронавируса после родов скончалась женщина, ребенка удалось спасти
В Кутаиси от коронавируса после родов скончалась женщина, ребенка удалось спасти
Женщина, по словам врачей клиники "Бомонд", поступила к ним уже в тяжелом состоянии 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Осложнения, вызванные коронавирусом, привели к смерти 43-летней женщины в клинике "Бомонд" в Кутаиси, сообщает телеканал Rustavi2.По информацию телеканала, Нино Кутелия проходила лечение в реанимационном отделении клиники под наблюдением врачей девять дней.В медучреждение заявляют, что состояние пациентки было тяжелым уже при поступлении в больницу. У нее было повреждено 72% легочной ткани, она была подключена к аппарату искусственного дыхания.Женщину доставили в кутаисскую клинику "Бомонд" из Самегрело. Кутелия заразилась коронавирусом за две недели до родов, из-за чего ей пришлось сделать кесарево сечение.По информации семьи, состояние здоровья ребенка удовлетворительное.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, кутаиси, роженица, коронавирус covid-19

В Кутаиси от коронавируса после родов скончалась женщина, ребенка удалось спасти

15:55 16.11.2021
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПолевой госпиталь для ковид-пациентов
Полевой госпиталь для ковид-пациентов - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Женщина, по словам врачей клиники "Бомонд", поступила к ним уже в тяжелом состоянии
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Осложнения, вызванные коронавирусом, привели к смерти 43-летней женщины в клинике "Бомонд" в Кутаиси, сообщает телеканал Rustavi2.
По информацию телеканала, Нино Кутелия проходила лечение в реанимационном отделении клиники под наблюдением врачей девять дней.
В медучреждение заявляют, что состояние пациентки было тяжелым уже при поступлении в больницу. У нее было повреждено 72% легочной ткани, она была подключена к аппарату искусственного дыхания.
Женщину доставили в кутаисскую клинику "Бомонд" из Самегрело. Кутелия заразилась коронавирусом за две недели до родов, из-за чего ей пришлось сделать кесарево сечение.
По информации семьи, состояние здоровья ребенка удовлетворительное.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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