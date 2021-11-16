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В ноябре назначено пять дополнительных внутренних авиарейсов по Грузии
В ноябре назначено пять дополнительных внутренних авиарейсов по Грузии
В связи с праздником "Гиоргоба" для жителей Грузии назначены дополнительные внутренние авиарейсы в Батуми, Местию и Амбролаури 16.11.2021, Sputnik Грузия
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новости
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авиасообщение
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Пять дополнительных внутренних авиарейсов в Батуми, Местию и Амбролаури назначено на ноябрь, сообщает Объединение аэропортов Грузии.Решение было принято с учетом высокой востребованности в связи с Днем Святого Георгия, который отмечается в Грузии 23 ноября и официально объявлен нерабочим."В связи с высоким спросом 20 ноября будет назначен один дополнительный рейс из Тбилиси в Батуми и обратно, а также в направлении Натахтари-Местия-Натахтари. А непосредственно на "Гиоргоба" 23 ноября назначен один рейс по направлениям Тбилиси-Батуми-Тбилиси, Натахтари-Местия-Натахтари и Натахтари-Амбролаури-Натахтари", - говорится в информации.Стоимость билета по направлению Тбилиси-Батуми составляет 125 лари, Натахтари-Местия - 90 лари, а Натахтари-Амбролаури - 50 лари. Детям до 3 лет билет не оплачивается, детям от 3 до 12 лет предоставляется скидка 30%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, авиасообщение

В ноябре назначено пять дополнительных внутренних авиарейсов по Грузии

11:39 16.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСамолет на аэродроме в Натахтари
Самолет на аэродроме в Натахтари - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В связи с праздником "Гиоргоба" для жителей Грузии назначены дополнительные внутренние авиарейсы в Батуми, Местию и Амбролаури
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Пять дополнительных внутренних авиарейсов в Батуми, Местию и Амбролаури назначено на ноябрь, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
Решение было принято с учетом высокой востребованности в связи с Днем Святого Георгия, который отмечается в Грузии 23 ноября и официально объявлен нерабочим.
"В связи с высоким спросом 20 ноября будет назначен один дополнительный рейс из Тбилиси в Батуми и обратно, а также в направлении Натахтари-Местия-Натахтари. А непосредственно на "Гиоргоба" 23 ноября назначен один рейс по направлениям Тбилиси-Батуми-Тбилиси, Натахтари-Местия-Натахтари и Натахтари-Амбролаури-Натахтари", - говорится в информации.
Стоимость билета по направлению Тбилиси-Батуми составляет 125 лари, Натахтари-Местия - 90 лари, а Натахтари-Амбролаури - 50 лари. Детям до 3 лет билет не оплачивается, детям от 3 до 12 лет предоставляется скидка 30%.
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