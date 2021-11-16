https://sputnik-georgia.ru/20211116/zaderzhan-vysokopostavlennyy-rabotnik-goskompanii-gruzii-262128785.html

Задержан высокопоставленный работник госкомпании Грузии

Задержан высокопоставленный работник госкомпании Грузии

Задержанный с подчиненным получили за противоправные действия взятку в размере 215 тысяч лари 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T22:07+0400

2021-11-16T22:07+0400

2021-11-16T22:46+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Бывший начальник департамента закупок госкомпании "Объединенная компания водоснабжения Грузии" и консультант той же компании задержаны по обвинению во взяточничестве и отмывании денег, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.По данным ведомства, по обвинению в даче взятки и подделке документов задержан директор одной из частных компаний - ООО "Гагу".Следствие установило, что задержанные за взятку в 2019 и 2020 годах подстроили спецификацию двух тендеров под компанию "Гагу", с директором которой они дружили. Из-за подстроенных под компанию условий тендера кроме компании "Гагу" никто не смог принять участие, и в итоге эта компания выиграла оба тендера.Оба задержанных получили за эти действия взятку в размере 215 тысяч лари. Для легализации своего незаконного дохода, бывший глава департамента госзакупок при помощи своего соучастника приобрел за 43,9 тысячи лари автомобиль марки AUDI -Q5.Теперь задержанным грозит от 11 до 15 лет лишения свободы, а директору частной компании - от 4 до 7 лет тюрьмы. Все трое уже помещены в предварительное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210719/Tri-sotrudnika-vodoraspredelitelnoy-kompanii-Gruzii-poymany-na-vzyatke-252364737.html

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происшествия, новости, грузия, генеральная прокуратура грузии, преступность в грузии