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"Зенит" - "Альба": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Зенит" - "Альба": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Зенит" и "Альба" 16.11.2021, Sputnik Грузия

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спорт

баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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В конце октября питерский "Зенит" уступил дома мадридскому "Реалу". С тех пор российский клуб провел в Евролиге три матча и во всех трех одержал победу. На своем паркете подопечные Хавтера Паскуаля обыграли "Басконию" (83:54) и "Олимпиакос" (84:78), а на выезде взяли верх над действующим победителем турнира стамбульсиким "Анадолу Эфес" (90:79).Стоит отметить, что во всех этих матчах "Зенит" показал не типичную для себя результативность. Если вынести за скобки вышеупомянутые игры, то средняя результативность клуба с берегов Нивы составляла 68.6 очка. В этих же матчах она составила больше 85 очков за игру.Что касается "Альбы", то немецкий клуб имеет диаметрально противоположные от "Зенита" показатели – всего три победы в девяти матчах Евролиги. Вполне естественно, что клуб размещается в нижней части турнирной таблицы. Четвертый с конца, если быть совсем точным. Средняя результативность "Альбы" колеблется на уровне 74 очков за матч, а пропускают немцы почти 79 очков.В предстоящей игре букмекеры считают "Зенит" ярко выраженным фаворитом. Победу хозяев можно взять с коэффициентом 1,23 (против 4,2 у "Альбы"). Думаю, у себя дома "Зенит" вновь победит, но рассматривать такой смехотворный коэффициент даже не хочется.Если принять во внимание удачную игру "Зенита" в обороне, а также достаточно невысокий показатель "Альбы" в нападении, предпочту ставку на "тотал" гостей. В прошлом сезоне российский клуб выиграл оба матча со счетом 87:71 и 73:66. Как мы видим, немцы ни разу не перешагнули отметку в 71 очко. Думаю, "Зенит" задавит соперника в обороне и "Альба" покажет привычную для себя результативность.Ставка: "Альба" наберет в матче меньше 71.5 очка за 1,8.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч