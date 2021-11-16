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https://sputnik-georgia.ru/20211116/zvezdopad-leonidy-v-noyabre-2021-gde-i-kak-nablyudat-meteornyy-potok-262107616.html
Звездопад Леониды в ноябре 2021: где и как наблюдать метеорный поток
Звездопад Леониды в ноябре 2021: где и как наблюдать метеорный поток
Один из самых ярких звездопадов - метеорный поток Леониды, подарит жителям Земли незабываемое зрелище в ноябре
2021-11-16T13:06+0400
2021-11-16T13:06+0400
справки
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Наблюдать яркое космическое представление земляне смогут в ночь с 17 на 18 ноября - на пике звездопад Леониды подарит в час до 15 ярких метеоров.Sputnik Грузия рассказывает, где и как жители нашей планеты смогут наблюдать метеорный поток Леониды.Где и как наблюдать метеорный потокОсенний звездопад Леониды считается самым быстрым, но не самым интенсивным. Средняя интенсивность ежегодного метеорного потока обычно не превышает 10-15 метеоров. Отдельные метеоры можно было наблюдать уже с 6 ноября.Наблюдать звездопад Леониды в безоблачную погоду можно будет из любой точки Земли, хотя насладиться более красочным зрелищем смогут жители Северного полушария.Звездопад достигнет своего пика 17 ноября вечером и продлится до рассвета, но шансы загадать желание на падающую звезду у землян сохраняются до конца ноября.Лучше всего падающие звезды видно под утро – наблюдать пролетающие метеоры можно невооруженным глазом. Смотреть в это время нужно не на сам радиант, откуда как нам кажется вылетают метеоры, а немного в сторону от этой точки.Желающим наблюдать звездопад Леониды, специалисты советуют найти место подальше от городских огней и пристально смотреть вверх, пока глаза не привыкнут к темноте.Одеться нужно потеплее, с учетом погодных условий, чтобы не простудиться, расположитесь с комфортом, чтобы обозревать весь небосвод и полностью насладиться небесным шоу.ЛеонидыМетеорные потоки, обычно называют в честь созвездий, где расположен радиант. Леониды назвали в честь созвездия Льва. Источник метеорного потока Леониды комета Темпеля-Туттля - к земной орбите она приближается каждые 33 года.Впервые наблюдения за постоянным метеорным потоком Леониды проводились в созвездии Льва более 11 столетий назад.Интенсивность Леонид меняется постоянно – временами, когда Земля проходит через особенно густой участок метеорного потока, земляне могут наблюдать настоящие звездные бури. Такой сказочный звездопад до 2033 не ожидается.Самый сильный "звездопад" человечество наблюдало в ноябре 1833, когда метеоритный дождь охватил восточный небосвод над Северной Америкой.Самый грандиозный "звездопад" прошлого века также относится к Леонидам - в ноябре 1966 земляне наблюдали мощный метеорный поток, когда в земной атмосфере каждый час сгорало до 150 тысяч метеоров. Следующий метеоритный дождь такой мощности ожидается в 2099 году.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки

Звездопад Леониды в ноябре 2021: где и как наблюдать метеорный поток

13:06 16.11.2021
© photo: AFP 2020 / NASAМетеоритный дождь
Метеоритный дождь - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© photo: AFP 2020 / NASA
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Один из самых ярких звездопадов - метеорный поток Леониды, подарит жителям Земли незабываемое зрелище в ноябре
Наблюдать яркое космическое представление земляне смогут в ночь с 17 на 18 ноября - на пике звездопад Леониды подарит в час до 15 ярких метеоров.
Sputnik Грузия рассказывает, где и как жители нашей планеты смогут наблюдать метеорный поток Леониды.

Где и как наблюдать метеорный поток

Осенний звездопад Леониды считается самым быстрым, но не самым интенсивным. Средняя интенсивность ежегодного метеорного потока обычно не превышает 10-15 метеоров. Отдельные метеоры можно было наблюдать уже с 6 ноября.
Наблюдать звездопад Леониды в безоблачную погоду можно будет из любой точки Земли, хотя насладиться более красочным зрелищем смогут жители Северного полушария.
Звездопад достигнет своего пика 17 ноября вечером и продлится до рассвета, но шансы загадать желание на падающую звезду у землян сохраняются до конца ноября.
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Лучше всего падающие звезды видно под утро – наблюдать пролетающие метеоры можно невооруженным глазом. Смотреть в это время нужно не на сам радиант, откуда как нам кажется вылетают метеоры, а немного в сторону от этой точки.
Желающим наблюдать звездопад Леониды, специалисты советуют найти место подальше от городских огней и пристально смотреть вверх, пока глаза не привыкнут к темноте.
Одеться нужно потеплее, с учетом погодных условий, чтобы не простудиться, расположитесь с комфортом, чтобы обозревать весь небосвод и полностью насладиться небесным шоу.

Леониды

Метеорные потоки, обычно называют в честь созвездий, где расположен радиант. Леониды назвали в честь созвездия Льва. Источник метеорного потока Леониды комета Темпеля-Туттля - к земной орбите она приближается каждые 33 года.
Впервые наблюдения за постоянным метеорным потоком Леониды проводились в созвездии Льва более 11 столетий назад.
Интенсивность Леонид меняется постоянно – временами, когда Земля проходит через особенно густой участок метеорного потока, земляне могут наблюдать настоящие звездные бури. Такой сказочный звездопад до 2033 не ожидается.
© AP Photo / Andres KudackiПадающая звезда
Падающая звезда - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
Падающая звезда
© AP Photo / Andres Kudacki
Самый сильный "звездопад" человечество наблюдало в ноябре 1833, когда метеоритный дождь охватил восточный небосвод над Северной Америкой.
Самый грандиозный "звездопад" прошлого века также относится к Леонидам - в ноябре 1966 земляне наблюдали мощный метеорный поток, когда в земной атмосфере каждый час сгорало до 150 тысяч метеоров. Следующий метеоритный дождь такой мощности ожидается в 2099 году.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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