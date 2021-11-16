https://sputnik-georgia.ru/20211116/zvezdopad-leonidy-v-noyabre-2021-gde-i-kak-nablyudat-meteornyy-potok-262107616.html

Звездопад Леониды в ноябре 2021: где и как наблюдать метеорный поток

Звездопад Леониды в ноябре 2021: где и как наблюдать метеорный поток

Один из самых ярких звездопадов - метеорный поток Леониды, подарит жителям Земли незабываемое зрелище в ноябре

2021-11-16T13:06+0400

2021-11-16T13:06+0400

2021-11-16T13:06+0400

справки

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Наблюдать яркое космическое представление земляне смогут в ночь с 17 на 18 ноября - на пике звездопад Леониды подарит в час до 15 ярких метеоров.Sputnik Грузия рассказывает, где и как жители нашей планеты смогут наблюдать метеорный поток Леониды.Где и как наблюдать метеорный потокОсенний звездопад Леониды считается самым быстрым, но не самым интенсивным. Средняя интенсивность ежегодного метеорного потока обычно не превышает 10-15 метеоров. Отдельные метеоры можно было наблюдать уже с 6 ноября.Наблюдать звездопад Леониды в безоблачную погоду можно будет из любой точки Земли, хотя насладиться более красочным зрелищем смогут жители Северного полушария.Звездопад достигнет своего пика 17 ноября вечером и продлится до рассвета, но шансы загадать желание на падающую звезду у землян сохраняются до конца ноября.Лучше всего падающие звезды видно под утро – наблюдать пролетающие метеоры можно невооруженным глазом. Смотреть в это время нужно не на сам радиант, откуда как нам кажется вылетают метеоры, а немного в сторону от этой точки.Желающим наблюдать звездопад Леониды, специалисты советуют найти место подальше от городских огней и пристально смотреть вверх, пока глаза не привыкнут к темноте.Одеться нужно потеплее, с учетом погодных условий, чтобы не простудиться, расположитесь с комфортом, чтобы обозревать весь небосвод и полностью насладиться небесным шоу.ЛеонидыМетеорные потоки, обычно называют в честь созвездий, где расположен радиант. Леониды назвали в честь созвездия Льва. Источник метеорного потока Леониды комета Темпеля-Туттля - к земной орбите она приближается каждые 33 года.Впервые наблюдения за постоянным метеорным потоком Леониды проводились в созвездии Льва более 11 столетий назад.Интенсивность Леонид меняется постоянно – временами, когда Земля проходит через особенно густой участок метеорного потока, земляне могут наблюдать настоящие звездные бури. Такой сказочный звездопад до 2033 не ожидается.Самый сильный "звездопад" человечество наблюдало в ноябре 1833, когда метеоритный дождь охватил восточный небосвод над Северной Америкой.Самый грандиозный "звездопад" прошлого века также относится к Леонидам - в ноябре 1966 земляне наблюдали мощный метеорный поток, когда в земной атмосфере каждый час сгорало до 150 тысяч метеоров. Следующий метеоритный дождь такой мощности ожидается в 2099 году.Материал подготовлен на основе открытых источников

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