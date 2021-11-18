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"Баскония" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Баскония" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Баскония" и ЦСКА 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T20:03+0400

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спорт

цска

баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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Меньше двух суток прошло с тех пор, как ЦСКА в X туре Евролиги уступил "Барселоне" 73:81. "Армейцы" остались в Испании, и сейчас им предстоит встреча с "Басконией", некогда родной для Торнике Шенгелия.Удивительно, но факт – после X проведенных туров ЦСКА располагается вне топ-восемь команд регулярного чемпионата Евролиги. Это объясняется тем, что подопечные Итудиса проиграли в четырех из последних пяти матчей турнира. А домашняя победа над "Маккаби" (74:73) далась с большим трудом.При этом ЦСКА выдал просто фантастическую третью четверть в проигранном "Барселоне" матче. "Армейцы" настолько мощно провели десятиминутку (33:13), что к ее окончанию имели перевес +9 очков. Правда, два других игровых отрезка (в первом было равенство) московский клуб откровенно провалил – 14:25 и 13:30.Что касается "Басконии", то испанцы располагаются в турнирной таблице ниже ЦСКА – на 14 месте. Только в прошлом туре команда Душко Ивановича сумела прервать серию из четырех поражений подряд, обыграв на своем паркете "Црвену Звезду" 93:74. В каждом из проигранных матчей "Баскония" пропускала не менее 83 очков.В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение ЦСКА, предлагая за победу гостей коэффициент 1,45 (против 2,7 у хозяев). При этом стоит отметить, что два последних домашних матча "Баскония" у "армейцев" выиграла – 95:93 и 80:70.Честно говоря, ЦСКА в роли ярко выраженного фаворита матча, на фоне нестабильной игры, немного смущает. Поэтому делать прогноз на исход встречи я не буду. Но если Шенгелия и Фойгтман сыграют против "Басконии" так же, как в третьей четверти против "Барсы", то "армейцы" вполне могут перешагнуть рубеж в 80 набранных очков.Ставка: ЦСКА наберет в матче больше 79.5 очков за 1,72.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, цска, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч