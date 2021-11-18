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Гигин о ситуации с мигрантами на границе Польши: Запад боится реакции России
Гигин о ситуации с мигрантами на границе Польши: Запад боится реакции России
Беженцев на белорусско-польской границе разогнали водометами и слезоточивым газом. Это сделали польские пограничники после попытки мигрантов пробраться через... 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T21:17+0400
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Беженцев разогнали водометами и слезоточивым газом польские силовики на границе с Беларусью. Ведущий Sputnik, политолог Армен Гаспарян поговорил по видеосвязи с белорусским политическим экспертом Вадимом Гигиным, чтобы узнать его мнение по этому поводу."Середина ноября, такими струями обдавать людей – это в лучшем случае пневмония, – считает Армен Гаспарян. – Но внятной реакции у европейских политиков нет, одни попытки переложить ответственность на Беларусь". Гость Sputnik считает, что Польше удалось убедить Запад в том, что она несет "нам, варварам, свет свободы, и он может отражаться через ледяные струи водомета". Почему евродепутатам, которые заикаются про права человека, нужно показать фото курдского плачущего ребенка? Что будет следующим шагом давления на Минск и каким будет его ответ? И почему европейские страны пять раз подумают прежде, чем идти на провокацию, когда за спиной Беларуси стоит "великая Россия"? Об этом – в интервью Гигина Гаспаряну.
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Гигин о ситуации с мигрантами на границе Польши: Запад боится реакции России
21:17 18.11.2021 (обновлено: 21:24 18.11.2021)
Беженцев на белорусско-польской границе разогнали водометами и слезоточивым газом. Это сделали польские пограничники после попытки мигрантов пробраться через КПП
Беженцев разогнали водометами и слезоточивым газом польские силовики на границе с Беларусью. Ведущий Sputnik
, политолог Армен Гаспарян поговорил по видеосвязи с белорусским политическим экспертом Вадимом Гигиным, чтобы узнать его мнение по этому поводу.
"Середина ноября, такими струями обдавать людей – это в лучшем случае пневмония, – считает Армен Гаспарян. – Но внятной реакции у европейских политиков нет, одни попытки переложить ответственность на Беларусь".
Гость Sputnik
считает, что Польше удалось убедить Запад в том, что она несет "нам, варварам, свет свободы, и он может отражаться через ледяные струи водомета".
Почему евродепутатам, которые заикаются про права человека, нужно показать фото курдского плачущего ребенка? Что будет следующим шагом давления на Минск и каким будет его ответ? И почему европейские страны пять раз подумают прежде, чем идти на провокацию, когда за спиной Беларуси стоит "великая Россия"? Об этом – в интервью Гигина Гаспаряну.