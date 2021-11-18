https://sputnik-georgia.ru/20211118/gigin-o-situatsii-s-migrantami-na-granitse-polshi-zapad-boitsya-reaktsii-rossii-262201120.html

Гигин о ситуации с мигрантами на границе Польши: Запад боится реакции России

Гигин о ситуации с мигрантами на границе Польши: Запад боится реакции России

Беженцев на белорусско-польской границе разогнали водометами и слезоточивым газом. Это сделали польские пограничники после попытки мигрантов пробраться через... 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T21:17+0400

2021-11-18T21:17+0400

2021-11-18T21:24+0400

видео

мультимедиа

беларусь

польша

международная безопасность

мигранты

экспертное мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262201090_0:0:2206:1242_1920x0_80_0_0_35826f8d8b29fce7088da2b99f6d2a88.png

Беженцев разогнали водометами и слезоточивым газом польские силовики на границе с Беларусью. Ведущий Sputnik, политолог Армен Гаспарян поговорил по видеосвязи с белорусским политическим экспертом Вадимом Гигиным, чтобы узнать его мнение по этому поводу."Середина ноября, такими струями обдавать людей – это в лучшем случае пневмония, – считает Армен Гаспарян. – Но внятной реакции у европейских политиков нет, одни попытки переложить ответственность на Беларусь". Гость Sputnik считает, что Польше удалось убедить Запад в том, что она несет "нам, варварам, свет свободы, и он может отражаться через ледяные струи водомета". Почему евродепутатам, которые заикаются про права человека, нужно показать фото курдского плачущего ребенка? Что будет следующим шагом давления на Минск и каким будет его ответ? И почему европейские страны пять раз подумают прежде, чем идти на провокацию, когда за спиной Беларуси стоит "великая Россия"? Об этом – в интервью Гигина Гаспаряну.

беларусь

польша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, беларусь, польша, международная безопасность, мигранты, видео, экспертное мнение