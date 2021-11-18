https://sputnik-georgia.ru/20211118/gruzinskaya-aktrisa-snyalas-v-glavnoy-roli-v-seriale-netflix-262192302.html

Грузинская актриса снялась в главной роли в сериале Netflix

Грузинская актриса снялась в главной роли в сериале Netflix

Сатине исполнила роль героини по имени Джулия: по сюжету, это красивая и загадочная женщина из прошлого Спайка 18.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузинская актриса Элене Сатине-Схиртладзе предстанет в одной из главных ролей сериала американской стриминговой компании Netflix "Ковбой Бибоп" (Cowboy Bebop).Сериал "Ковбой Бибоп", представляющий собой адаптацию одноименного японского аниме-сериала, рассказывает об охотниках за головами Спайке Шпигеле и Джете Блэке, преследующих преступников по всей солнечной системе.Элене Сатине исполнила роль героини по имени Джулия. По сюжету, это красивая и загадочная женщина из прошлого Спайка, у которой сложные отношения как с ним, так и с Вишезом – бывшим соратником Спайка.Премьера первого сезона сериала, состоящего из десяти серий, состоится 19 ноября. Ранее сценаристы адаптации заявляли, что у них есть идеи для продолжения.Элене Сатине-Схиртладзе родилась в Тбилиси. Начала профессиональную карьеру в 6 лет с участия в детской передаче "Утренняя звезда". В 9 лет Сатине уже бала лауреатом международных премий, стала самой молодой участницей кинофестиваля "Кинотавр".В 1998 году, после нескольких поездок в Нью-Йорк, Сатине приняла участие в открытом конкурсе для профессиональной исполнительской школы искусств и была принята туда на обучение. Там она окончила актерскую школу и курсы. В 2003 году она уже сыграла в сериале "Детектив Раш", снялась во многих фильмах, таких как "Притворись моей женой", "Молния", "Пять ночей в Голливуде" и многие другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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зарубежные звезды