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Грузинская актриса снялась в главной роли в сериале Netflix
Грузинская актриса снялась в главной роли в сериале Netflix
Сатине исполнила роль героини по имени Джулия: по сюжету, это красивая и загадочная женщина из прошлого Спайка 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузинская актриса Элене Сатине-Схиртладзе предстанет в одной из главных ролей сериала американской стриминговой компании Netflix "Ковбой Бибоп" (Cowboy Bebop).Сериал "Ковбой Бибоп", представляющий собой адаптацию одноименного японского аниме-сериала, рассказывает об охотниках за головами Спайке Шпигеле и Джете Блэке, преследующих преступников по всей солнечной системе.Элене Сатине исполнила роль героини по имени Джулия. По сюжету, это красивая и загадочная женщина из прошлого Спайка, у которой сложные отношения как с ним, так и с Вишезом – бывшим соратником Спайка.Премьера первого сезона сериала, состоящего из десяти серий, состоится 19 ноября. Ранее сценаристы адаптации заявляли, что у них есть идеи для продолжения.Элене Сатине-Схиртладзе родилась в Тбилиси. Начала профессиональную карьеру в 6 лет с участия в детской передаче "Утренняя звезда". В 9 лет Сатине уже бала лауреатом международных премий, стала самой молодой участницей кинофестиваля "Кинотавр".В 1998 году, после нескольких поездок в Нью-Йорк, Сатине приняла участие в открытом конкурсе для профессиональной исполнительской школы искусств и была принята туда на обучение. Там она окончила актерскую школу и курсы. В 2003 году она уже сыграла в сериале "Детектив Раш", снялась во многих фильмах, таких как "Притворись моей женой", "Молния", "Пять ночей в Голливуде" и многие другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды

Грузинская актриса снялась в главной роли в сериале Netflix

18:01 18.11.2021
© photo: elle_satine / InstagramАктриса Элене Сатини-Схиртладзе
Актриса Элене Сатини-Схиртладзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: elle_satine / Instagram
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Сатине исполнила роль героини по имени Джулия: по сюжету, это красивая и загадочная женщина из прошлого Спайка
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузинская актриса Элене Сатине-Схиртладзе предстанет в одной из главных ролей сериала американской стриминговой компании Netflix "Ковбой Бибоп" (Cowboy Bebop).
Сериал "Ковбой Бибоп", представляющий собой адаптацию одноименного японского аниме-сериала, рассказывает об охотниках за головами Спайке Шпигеле и Джете Блэке, преследующих преступников по всей солнечной системе.
Элене Сатине исполнила роль героини по имени Джулия. По сюжету, это красивая и загадочная женщина из прошлого Спайка, у которой сложные отношения как с ним, так и с Вишезом – бывшим соратником Спайка.
Премьера первого сезона сериала, состоящего из десяти серий, состоится 19 ноября. Ранее сценаристы адаптации заявляли, что у них есть идеи для продолжения.
Элене Сатине-Схиртладзе родилась в Тбилиси. Начала профессиональную карьеру в 6 лет с участия в детской передаче "Утренняя звезда". В 9 лет Сатине уже бала лауреатом международных премий, стала самой молодой участницей кинофестиваля "Кинотавр".
В 1998 году, после нескольких поездок в Нью-Йорк, Сатине приняла участие в открытом конкурсе для профессиональной исполнительской школы искусств и была принята туда на обучение. Там она окончила актерскую школу и курсы. В 2003 году она уже сыграла в сериале "Детектив Раш", снялась во многих фильмах, таких как "Притворись моей женой", "Молния", "Пять ночей в Голливуде" и многие другие.
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