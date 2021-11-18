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Информационные ресурсы грузинской диаспоры в России: сайты, страницы, контакты
Информационные ресурсы грузинской диаспоры в России: сайты, страницы, контакты
В Интернете в последнее время активно распространяются разного рода заявления под именем якобы грузинской диаспоры в Москве 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T17:03+0400
2021-11-18T17:03+0400
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грузинская диаспора россии
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России в связи с распространением фейковых аккаунтов якобы диаспорных организаций публикует официальные информационные ресурсы грузинской диаспоры в России.В Интернете в последнее время активно распространяются разного рода заявления под именем грузинской диаспоры в Москве. Чтобы не вводить общественность в заблуждение, администрация ФНКА решила напомнить о своих официальных контактах.Итак, список официальных сайтов и страниц в социальных сетях:Президент Грузинской ФНКА в России – Давид Цецхладзе (избран 1 марта 2021 года).Пресс-секретарь, руководитель информационной службы – Андро Иванов. Почта: info@kartvelebi.ru.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, грузия, грузинская диаспора, грузино-российские отношения, давид цецхладзе, грузинская диаспора россии

Информационные ресурсы грузинской диаспоры в России: сайты, страницы, контакты

17:03 18.11.2021
© photo: Sputnik / StringerПрезидент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе
Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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В Интернете в последнее время активно распространяются разного рода заявления под именем якобы грузинской диаспоры в Москве
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России в связи с распространением фейковых аккаунтов якобы диаспорных организаций публикует официальные информационные ресурсы грузинской диаспоры в России.
В Интернете в последнее время активно распространяются разного рода заявления под именем грузинской диаспоры в Москве. Чтобы не вводить общественность в заблуждение, администрация ФНКА решила напомнить о своих официальных контактах.

"Грузинская диаспора в России представлена разными общественными объединениями. Но на общероссийском уровне действует лишь одна организация – Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России. Из-за участившихся случаев публикаций, якобы от имени диаспоры и ФНКА, приводим список сайтов и страниц в социальных сетях, реально относящихся к Грузинской ФНКА в России", - сообщили Sputnik Грузия в диаспоре.

Итак, список официальных сайтов и страниц в социальных сетях:
Сайт (имеет статус СМИ): www.Kartvelebi.ru
Instagram: @geodiaspora
VK: https://vk.com/geodiaspora
FB: https://www.facebook.com/diasporageo/
Telegram: https://t.me/geodiaspora.
Президент Грузинской ФНКА в России – Давид Цецхладзе (избран 1 марта 2021 года).
Пресс-секретарь, руководитель информационной службы – Андро Иванов. Почта: info@kartvelebi.ru.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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