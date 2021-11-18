https://sputnik-georgia.ru/20211118/informatsionnye-resursy-gruzinskoy-diaspory-v-rossii-sayty-stranitsy-kontakty-262187085.html
Информационные ресурсы грузинской диаспоры в России: сайты, страницы, контакты
Информационные ресурсы грузинской диаспоры в России: сайты, страницы, контакты
В Интернете в последнее время активно распространяются разного рода заявления под именем якобы грузинской диаспоры в Москве 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T17:03+0400
2021-11-18T17:03+0400
2021-11-18T17:03+0400
общество
россия
новости
грузия
грузинская диаспора
грузино-российские отношения
давид цецхладзе
грузинская диаспора россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260660925_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_061fe01b12f6a008e6d06e3e4b3e4c60.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России в связи с распространением фейковых аккаунтов якобы диаспорных организаций публикует официальные информационные ресурсы грузинской диаспоры в России.В Интернете в последнее время активно распространяются разного рода заявления под именем грузинской диаспоры в Москве. Чтобы не вводить общественность в заблуждение, администрация ФНКА решила напомнить о своих официальных контактах.Итак, список официальных сайтов и страниц в социальных сетях:Президент Грузинской ФНКА в России – Давид Цецхладзе (избран 1 марта 2021 года).Пресс-секретарь, руководитель информационной службы – Андро Иванов. Почта: info@kartvelebi.ru.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260660925_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_5ef94b0949358108f0e7ccc8fb900725.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, россия, новости, грузия, грузинская диаспора, грузино-российские отношения, давид цецхладзе, грузинская диаспора россии
Информационные ресурсы грузинской диаспоры в России: сайты, страницы, контакты
В Интернете в последнее время активно распространяются разного рода заявления под именем якобы грузинской диаспоры в Москве
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России в связи с распространением фейковых аккаунтов якобы диаспорных организаций публикует официальные информационные ресурсы грузинской диаспоры в России.
В Интернете в последнее время активно распространяются разного рода заявления под именем грузинской диаспоры в Москве. Чтобы не вводить общественность в заблуждение, администрация ФНКА решила напомнить о своих официальных контактах.
"Грузинская диаспора в России представлена разными общественными объединениями. Но на общероссийском уровне действует лишь одна организация – Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России. Из-за участившихся случаев публикаций, якобы от имени диаспоры и ФНКА, приводим список сайтов и страниц в социальных сетях, реально относящихся к Грузинской ФНКА в России", - сообщили Sputnik Грузия в диаспоре.
Итак, список официальных сайтов и страниц в социальных сетях:
Сайт (имеет статус СМИ): www.Kartvelebi.ru
Президент Грузинской ФНКА в России – Давид Цецхладзе (избран 1 марта 2021 года).
Пресс-секретарь, руководитель информационной службы – Андро Иванов. Почта: info@kartvelebi.ru.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.