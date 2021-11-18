https://sputnik-georgia.ru/20211118/informatsionnye-resursy-gruzinskoy-diaspory-v-rossii-sayty-stranitsy-kontakty-262187085.html

Информационные ресурсы грузинской диаспоры в России: сайты, страницы, контакты

Информационные ресурсы грузинской диаспоры в России: сайты, страницы, контакты

В Интернете в последнее время активно распространяются разного рода заявления под именем якобы грузинской диаспоры в Москве 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T17:03+0400

2021-11-18T17:03+0400

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давид цецхладзе

грузинская диаспора россии

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России в связи с распространением фейковых аккаунтов якобы диаспорных организаций публикует официальные информационные ресурсы грузинской диаспоры в России.В Интернете в последнее время активно распространяются разного рода заявления под именем грузинской диаспоры в Москве. Чтобы не вводить общественность в заблуждение, администрация ФНКА решила напомнить о своих официальных контактах.Итак, список официальных сайтов и страниц в социальных сетях:Президент Грузинской ФНКА в России – Давид Цецхладзе (избран 1 марта 2021 года).Пресс-секретарь, руководитель информационной службы – Андро Иванов. Почта: info@kartvelebi.ru.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, россия, новости, грузия, грузинская диаспора, грузино-российские отношения, давид цецхладзе, грузинская диаспора россии