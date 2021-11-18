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Как отдыхают в России на новогодние праздники 2021-2022: календарь
Как отдыхают в России на новогодние праздники 2021-2022: календарь
До Нового года осталось чуть больше месяца, которые стремительно промчатся в подготовке ко всеми любимым праздникам, следовательно, многих интересует, как... 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T22:29+0400
2021-11-18T22:29+0400
2021-11-18T22:51+0400
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Sputnik Грузия рассказывает, как отдыхают в России на новогодние праздники 2021-2022, и предлагает календарь праздников и выходных в январе.Как отдыхают в РоссииВ соответствии с производственным календарем России, в январе 2022 года будет 16 рабочих дней и 15 праздничных и выходных.Жители России в совокупности на Новый год и Рождество отдыхают десять дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.Россияне начнут отдыхать с 31 декабря, а на работу выйдут только 10 января, в понедельник.Выходные по календарю на новогодние праздники подробно выглядят так:В результате, на новогодние праздники в России будет десять нерабочих дней.Новогодний подарокПо законодательству РФ, если государственный праздник выпадает на выходной по календарю, то есть субботу или воскресенье, он автоматически переносится на ближайший понедельник или иную удобную дату.Соответственно, два праздничных дня россияне смогут отгулять в другое время. В частности, 1 и 2 января – новогодние праздники в 2022-м выпадают на субботу-воскресенье и переносятся на 3 и 10 мая.Благодаря новогодним праздникам в России в мае будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая 2022 года в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 7 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
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россия, справки
Как отдыхают в России на новогодние праздники 2021-2022: календарь
22:29 18.11.2021 (обновлено: 22:51 18.11.2021)
До Нового года осталось чуть больше месяца, которые стремительно промчатся в подготовке ко всеми любимым праздникам, следовательно, многих интересует, как отдыхают на новогодние праздники 2021-2022
Sputnik Грузия
рассказывает, как отдыхают в России на новогодние праздники 2021-2022, и предлагает календарь праздников и выходных в январе.
Как отдыхают в России
В соответствии с производственным календарем России, в январе 2022 года будет 16 рабочих дней и 15 праздничных и выходных.
Жители России в совокупности на Новый год и Рождество отдыхают десять дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.
Россияне начнут отдыхать с 31 декабря, а на работу выйдут только 10 января, в понедельник.
Выходные по календарю на новогодние праздники подробно выглядят так:
1 января – Новый год 2022, официальный праздничный выходной;
2-6 января новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово, второй по значимости после Пасхи, праздник в православии, официальный праздничный выходной;
8 и 9 января – официальные нерабочие дни.
В результате, на новогодние праздники в России будет десять нерабочих дней.
Новогодний подарок
По законодательству РФ, если государственный праздник выпадает на выходной по календарю, то есть субботу или воскресенье, он автоматически переносится на ближайший понедельник или иную удобную дату.
Соответственно, два праздничных дня россияне смогут отгулять в другое время. В частности, 1 и 2 января – новогодние праздники в 2022-м выпадают на субботу-воскресенье и переносятся на 3 и 10 мая.
Благодаря новогодним праздникам в России в мае будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая 2022 года в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 7 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы.
Материал подготовлен на основе открытых источников