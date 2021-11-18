https://sputnik-georgia.ru/20211118/kak-otdykhayut-v-rossii-na-novogodnie-prazdniki-2021-2022-kalendar-262203218.html

Как отдыхают в России на новогодние праздники 2021-2022: календарь

Как отдыхают в России на новогодние праздники 2021-2022: календарь

До Нового года осталось чуть больше месяца, которые стремительно промчатся в подготовке ко всеми любимым праздникам, следовательно, многих интересует, как... 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T22:29+0400

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Sputnik Грузия рассказывает, как отдыхают в России на новогодние праздники 2021-2022, и предлагает календарь праздников и выходных в январе.Как отдыхают в РоссииВ соответствии с производственным календарем России, в январе 2022 года будет 16 рабочих дней и 15 праздничных и выходных.Жители России в совокупности на Новый год и Рождество отдыхают десять дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.Россияне начнут отдыхать с 31 декабря, а на работу выйдут только 10 января, в понедельник.Выходные по календарю на новогодние праздники подробно выглядят так:В результате, на новогодние праздники в России будет десять нерабочих дней.Новогодний подарокПо законодательству РФ, если государственный праздник выпадает на выходной по календарю, то есть субботу или воскресенье, он автоматически переносится на ближайший понедельник или иную удобную дату.Соответственно, два праздничных дня россияне смогут отгулять в другое время. В частности, 1 и 2 января – новогодние праздники в 2022-м выпадают на субботу-воскресенье и переносятся на 3 и 10 мая.Благодаря новогодним праздникам в России в мае будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая 2022 года в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 7 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы.Материал подготовлен на основе открытых источников

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