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Как вернуть обоняние после коронавируса? Совет врача
Как вернуть обоняние после коронавируса? Совет врача
Потеря обоняния - одно из самых неприятных последствий коронавируса. И длится это неудобство может месяцами 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Обонятельные тренировки назначают врачи своим пациентам для того, чтобы быстрее вернуть обоняние после коронавируса. Об этом рассказала глава Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина.По словам медиков, когда у человека в организме нарушается работа хоть какого-либо звена, в обонятельной системе тут же нарушается и процесс восприятия запахов. Так, у перенесших коронавирусную инфекцию людей обоняние возвращается обычно в течение двух недель. Но период восстановления может длиться и гораздо дольше - до нескольких месяцев."Некоторые ученые считают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа. Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Без вспомогательных клеток наши обонятельные нейроны не могут полноценно работать, поэтому и развивается гипосмия или аносмия", — объяснила Петина.Так вот главная суть подобных обонятельных тренировок - это регулярное вдыхание носом ароматических пахучих веществ. Это могут быть, к примеру, эфирные масла. Однако в этом деле не нужно заниматься самолечением, отметила врач, и посоветовала обратиться к специалисту как можно раньше после появления симптомов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, здоровье, коронавирус covid-19

Как вернуть обоняние после коронавируса? Совет врача

11:02 18.11.2021 (обновлено: 11:46 18.11.2021)
CC0 / Maheen Fatima / Rhinoplasty Healing StagesНа приеме у врача
На приеме у врача - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
CC0 / Maheen Fatima / Rhinoplasty Healing Stages
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Потеря обоняния - одно из самых неприятных последствий коронавируса. И длится это неудобство может месяцами
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Обонятельные тренировки назначают врачи своим пациентам для того, чтобы быстрее вернуть обоняние после коронавируса. Об этом рассказала глава Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина.
По словам медиков, когда у человека в организме нарушается работа хоть какого-либо звена, в обонятельной системе тут же нарушается и процесс восприятия запахов. Так, у перенесших коронавирусную инфекцию людей обоняние возвращается обычно в течение двух недель. Но период восстановления может длиться и гораздо дольше - до нескольких месяцев.
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"Некоторые ученые считают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа. Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Без вспомогательных клеток наши обонятельные нейроны не могут полноценно работать, поэтому и развивается гипосмия или аносмия", — объяснила Петина.
Так вот главная суть подобных обонятельных тренировок - это регулярное вдыхание носом ароматических пахучих веществ. Это могут быть, к примеру, эфирные масла. Однако в этом деле не нужно заниматься самолечением, отметила врач, и посоветовала обратиться к специалисту как можно раньше после появления симптомов.
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