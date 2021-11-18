https://sputnik-georgia.ru/20211118/kak-vernut-obonyanie-posle-koronavirusa-sovet-vracha-262171439.html

Как вернуть обоняние после коронавируса? Совет врача

Как вернуть обоняние после коронавируса? Совет врача

Потеря обоняния - одно из самых неприятных последствий коронавируса. И длится это неудобство может месяцами 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T11:02+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Обонятельные тренировки назначают врачи своим пациентам для того, чтобы быстрее вернуть обоняние после коронавируса. Об этом рассказала глава Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина.По словам медиков, когда у человека в организме нарушается работа хоть какого-либо звена, в обонятельной системе тут же нарушается и процесс восприятия запахов. Так, у перенесших коронавирусную инфекцию людей обоняние возвращается обычно в течение двух недель. Но период восстановления может длиться и гораздо дольше - до нескольких месяцев."Некоторые ученые считают, что вирус поражает обонятельные нервные волокна, которые располагаются в полости носа. Гарвардские неврологи считают, что вирус поражает вспомогательные клетки, которые окружают обонятельные нервные волокна, так как они содержат белок ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. Без вспомогательных клеток наши обонятельные нейроны не могут полноценно работать, поэтому и развивается гипосмия или аносмия", — объяснила Петина.Так вот главная суть подобных обонятельных тренировок - это регулярное вдыхание носом ароматических пахучих веществ. Это могут быть, к примеру, эфирные масла. Однако в этом деле не нужно заниматься самолечением, отметила врач, и посоветовала обратиться к специалисту как можно раньше после появления симптомов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20201102/O-kakikh-sereznykh-boleznyakh-govorit-poterya-obonyaniya-Mnenie-vracha-249904992.html

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