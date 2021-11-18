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"Худшая буря за столетие": в Канаде затопило порты и смыло дороги - фото
"Худшая буря за столетие": в Канаде затопило порты и смыло дороги - фото
В Британской Колумбии мощный шторм оставил без света десятки тысяч человек, известно также о погибшей женщине и исчезновении людей. Смотрите в фотоленте... 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T10:33+0400
2021-11-18T10:33+0400
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Мощный ливень, который продолжается в Британской Колумбии с выходных, вызвал наводнения на нескольких территориях и оползни, местами разрушены автомобильные и железные дороги. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В провинции проводятся массовые эвакуации. Чиновники называют эти ливни "худшей бурей за сто лет".Есть пропавшие, один человек погиб. Это подтвердила королевская канадская конная полиция. Они сообщили, что во время обыска места оползня было найдено тело женщины.
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происшествия, в мире, фотоленты, мультимедиа, сша, канада, новости в фотографиях, погода, фото
"Худшая буря за столетие": в Канаде затопило порты и смыло дороги - фото
В Британской Колумбии мощный шторм оставил без света десятки тысяч человек, известно также о погибшей женщине и исчезновении людей. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий стихии
Мощный ливень, который продолжается в Британской Колумбии с выходных, вызвал наводнения на нескольких территориях и оползни, местами разрушены автомобильные и железные дороги.
В провинции проводятся массовые эвакуации. Чиновники называют эти ливни "худшей бурей за сто лет".
Есть пропавшие, один человек погиб. Это подтвердила королевская канадская конная полиция. Они сообщили, что во время обыска места оползня было найдено тело женщины.
На канадскую провинцию Британская Колумбия обрушилась мощнейшая буря
© AFP / City of Abbotsford
В результате наводнения и оползней разрушены дороги и десятки тысяч местных жителей остались без электричества
В результате наводнения и оползней разрушены дороги и десятки тысяч местных жителей остались без электричества
По данным местных властей, из-за оползня погибла одна женщина
Также еще два человека пропали без вести
Крупнейший порт Канады в Ванкувере затопило
В провинции Британская Колумбия проводятся массовые эвакуации
Министр транспорта Британской Колумбии Майк Флеминг назвал бурю "худшей за столетие"
В некоторых районах Британской Колумбии выпало до 252 миллиметров осадков
Был частично затоплен город Принстон, где прорвало дамбу
© REUTERS / Jennifer Gauthier
Когда дожди ослабели и регион начал "подсыхать", было объявлено об ухудшении ситуации в окрестностях города Эбботсфорда и эвакуации людей
Когда дожди ослабели и регион начал "подсыхать", было объявлено об ухудшении ситуации в окрестностях города Эбботсфорда и эвакуации людей
Сроки восстановления дорог пока даже не называются
© REUTERS / Jennifer Gauthier
Министр общественной безопасности и вице-премьер Британской Колумбии Майк Фарнуорт назвал случившееся "экстремальным погодным явлением" и признал, что буря нанесла значительно больше ущерба, чем ожидалось
Министр общественной безопасности и вице-премьер Британской Колумбии Майк Фарнуорт назвал случившееся "экстремальным погодным явлением" и признал, что буря нанесла значительно больше ущерба, чем ожидалось