https://sputnik-georgia.ru/20211118/khudshaya-burya-za-stoletie-v-kanade-zatopilo-porty-i-smylo-dorogi---foto-262169917.html

"Худшая буря за столетие": в Канаде затопило порты и смыло дороги - фото

"Худшая буря за столетие": в Канаде затопило порты и смыло дороги - фото

В Британской Колумбии мощный шторм оставил без света десятки тысяч человек, известно также о погибшей женщине и исчезновении людей. Смотрите в фотоленте... 18.11.2021, Sputnik Грузия

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Мощный ливень, который продолжается в Британской Колумбии с выходных, вызвал наводнения на нескольких территориях и оползни, местами разрушены автомобильные и железные дороги. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В провинции проводятся массовые эвакуации. Чиновники называют эти ливни "худшей бурей за сто лет".Есть пропавшие, один человек погиб. Это подтвердила королевская канадская конная полиция. Они сообщили, что во время обыска места оползня было найдено тело женщины.

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происшествия, в мире, фотоленты, мультимедиа, сша, канада, новости в фотографиях, погода, фото