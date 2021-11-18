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"Худшая буря за столетие": в Канаде затопило порты и смыло дороги - фото
"Худшая буря за столетие": в Канаде затопило порты и смыло дороги - фото
В Британской Колумбии мощный шторм оставил без света десятки тысяч человек, известно также о погибшей женщине и исчезновении людей. Смотрите в фотоленте... 18.11.2021, Sputnik Грузия
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Мощный ливень, который продолжается в Британской Колумбии с выходных, вызвал наводнения на нескольких территориях и оползни, местами разрушены автомобильные и железные дороги. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В провинции проводятся массовые эвакуации. Чиновники называют эти ливни "худшей бурей за сто лет".Есть пропавшие, один человек погиб. Это подтвердила королевская канадская конная полиция. Они сообщили, что во время обыска места оползня было найдено тело женщины.
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"Худшая буря за столетие": в Канаде затопило порты и смыло дороги - фото

10:33 18.11.2021
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В Британской Колумбии мощный шторм оставил без света десятки тысяч человек, известно также о погибшей женщине и исчезновении людей. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий стихии
Мощный ливень, который продолжается в Британской Колумбии с выходных, вызвал наводнения на нескольких территориях и оползни, местами разрушены автомобильные и железные дороги.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
В провинции проводятся массовые эвакуации. Чиновники называют эти ливни "худшей бурей за сто лет".
Есть пропавшие, один человек погиб. Это подтвердила королевская канадская конная полиция. Они сообщили, что во время обыска места оползня было найдено тело женщины.
© REUTERS / Jennifer Gauthier

На канадскую провинцию Британская Колумбия обрушилась мощнейшая буря

На канадскую провинцию Британская Колумбия обрушилась мощнейшая буря - Sputnik Грузия
1/12
© REUTERS / Jennifer Gauthier

На канадскую провинцию Британская Колумбия обрушилась мощнейшая буря

© AFP / City of Abbotsford

В результате наводнения и оползней разрушены дороги и десятки тысяч местных жителей остались без электричества

В результате наводнения и оползней разрушены дороги и десятки тысяч местных жителей остались без электричества - Sputnik Грузия
2/12
© AFP / City of Abbotsford

В результате наводнения и оползней разрушены дороги и десятки тысяч местных жителей остались без электричества

© REUTERS / Jesse Winter

По данным местных властей, из-за оползня погибла одна женщина

По данным местных властей, из-за оползня погибла одна женщина - Sputnik Грузия
3/12
© REUTERS / Jesse Winter

По данным местных властей, из-за оползня погибла одна женщина

© REUTERS / Jennifer Gauthier

Также еще два человека пропали без вести

Также еще два человека пропали без вести - Sputnik Грузия
4/12
© REUTERS / Jennifer Gauthier

Также еще два человека пропали без вести

© REUTERS / Jesse Winter

Крупнейший порт Канады в Ванкувере затопило

Крупнейший порт Канады в Ванкувере затопило - Sputnik Грузия
5/12
© REUTERS / Jesse Winter

Крупнейший порт Канады в Ванкувере затопило

© REUTERS / RCAF

В провинции Британская Колумбия проводятся массовые эвакуации

В провинции Британская Колумбия проводятся массовые эвакуации - Sputnik Грузия
6/12
© REUTERS / RCAF

В провинции Британская Колумбия проводятся массовые эвакуации

© REUTERS / Jennifer Gauthier

Министр транспорта Британской Колумбии Майк Флеминг назвал бурю "худшей за столетие"

Министр транспорта Британской Колумбии Майк Флеминг назвал бурю &quot;худшей за столетие&quot; - Sputnik Грузия
7/12
© REUTERS / Jennifer Gauthier

Министр транспорта Британской Колумбии Майк Флеминг назвал бурю "худшей за столетие"

© REUTERS / Jesse Winter

В некоторых районах Британской Колумбии выпало до 252 миллиметров осадков

В некоторых районах Британской Колумбии выпало до 252 миллиметров осадков - Sputnik Грузия
8/12
© REUTERS / Jesse Winter

В некоторых районах Британской Колумбии выпало до 252 миллиметров осадков

© REUTERS / Jesse Winter

Был частично затоплен город Принстон, где прорвало дамбу

Был частично затоплен город Принстон, где прорвало дамбу - Sputnik Грузия
9/12
© REUTERS / Jesse Winter

Был частично затоплен город Принстон, где прорвало дамбу

© REUTERS / Jennifer Gauthier

Когда дожди ослабели и регион начал "подсыхать", было объявлено об ухудшении ситуации в окрестностях города Эбботсфорда и эвакуации людей

Когда дожди ослабели и регион начал &quot;подсыхать&quot;, было объявлено об ухудшении ситуации в окрестностях города Эбботсфорда и эвакуации людей - Sputnik Грузия
10/12
© REUTERS / Jennifer Gauthier

Когда дожди ослабели и регион начал "подсыхать", было объявлено об ухудшении ситуации в окрестностях города Эбботсфорда и эвакуации людей

© REUTERS / Artur Gajda

Сроки восстановления дорог пока даже не называются

Сроки восстановления дорог пока даже не называются - Sputnik Грузия
11/12
© REUTERS / Artur Gajda

Сроки восстановления дорог пока даже не называются

© REUTERS / Jennifer Gauthier

Министр общественной безопасности и вице-премьер Британской Колумбии Майк Фарнуорт назвал случившееся "экстремальным погодным явлением" и признал, что буря нанесла значительно больше ущерба, чем ожидалось

Министр общественной безопасности и вице-премьер Британской Колумбии Майк Фарнуорт назвал случившееся &quot;экстремальным погодным явлением&quot; и признал, что буря нанесла значительно больше ущерба, чем ожидалось - Sputnik Грузия
12/12
© REUTERS / Jennifer Gauthier

Министр общественной безопасности и вице-премьер Британской Колумбии Майк Фарнуорт назвал случившееся "экстремальным погодным явлением" и признал, что буря нанесла значительно больше ущерба, чем ожидалось

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