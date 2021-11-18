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Контрабанда на полмиллиона: в Грузию хотели ввезти более 5 кг золота - видео

Контрабанда на полмиллиона: в Грузию хотели ввезти более 5 кг золота - видео

Обвиняемый пытался ввезти из Турции золотые изделия общей стоимостью более 565 тысяч лари 18.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии привлекла к ответственности мужчину, который пытался ввезти в страну незадекларированный товар в большом количестве, говорится в сообщении пресс-служба ведомства.По информации службы, обвиняемый пытался ввезти в Грузию через таможенно-пропускной пункт "Сарпи" (грузино-турецкая граница) более 5 килограммов золотых изделий общей стоимостью более 565 тысяч лари (почти 177 тысяч долларов).Незадекларированные изделия из драгоценных металлов были обнаружены в результате таможенного контроля.Обвиняемому грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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