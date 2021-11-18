Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211118/kontrabanda-na-polmilliona-v-gruziyu-khoteli-vvezti-bolee-5-kg-zolota---video--262181809.html
Контрабанда на полмиллиона: в Грузию хотели ввезти более 5 кг золота - видео
Контрабанда на полмиллиона: в Грузию хотели ввезти более 5 кг золота - видео
Обвиняемый пытался ввезти из Турции золотые изделия общей стоимостью более 565 тысяч лари 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T15:01+0400
2021-11-18T15:01+0400
новости
грузия
минфин грузии
сарпи
контрабанда
золото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/0e/248968893_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_a911f1746bfbc647d90861c5493a928a.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии привлекла к ответственности мужчину, который пытался ввезти в страну незадекларированный товар в большом количестве, говорится в сообщении пресс-служба ведомства.По информации службы, обвиняемый пытался ввезти в Грузию через таможенно-пропускной пункт "Сарпи" (грузино-турецкая граница) более 5 килограммов золотых изделий общей стоимостью более 565 тысяч лари (почти 177 тысяч долларов).Незадекларированные изделия из драгоценных металлов были обнаружены в результате таможенного контроля.Обвиняемому грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сарпи
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/0e/248968893_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_bb5e24cd4979329931a4e04da30edb95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, минфин грузии, сарпи, контрабанда, золото

Контрабанда на полмиллиона: в Грузию хотели ввезти более 5 кг золота - видео

15:01 18.11.2021
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Обвиняемый пытался ввезти из Турции золотые изделия общей стоимостью более 565 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии привлекла к ответственности мужчину, который пытался ввезти в страну незадекларированный товар в большом количестве, говорится в сообщении пресс-служба ведомства.
По информации службы, обвиняемый пытался ввезти в Грузию через таможенно-пропускной пункт "Сарпи" (грузино-турецкая граница) более 5 килограммов золотых изделий общей стоимостью более 565 тысяч лари (почти 177 тысяч долларов).
Незадекларированные изделия из драгоценных металлов были обнаружены в результате таможенного контроля.
Обвиняемому грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:01Контрабанда на полмиллиона: в Грузию хотели ввезти более 5 кг золота - видео
14:25Пытки и угроза изнасилования - прокуратура Грузии о деле экс-начальника глданской тюрьмы
14:16Баку и Ереван заявили о стрельбе на границе
14:01Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло
13:29Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR
13:01Совращение подростка на западе Грузии - задержан 40-летний мужчина
12:46Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже
12:31Ковид-статистика Грузии: за сутки вылечилось больше, чем заразилось
12:16Народный защитник Грузии хочет подключиться к делу Саакашвили через Страсбургский суд
12:01"Соскучилась по родине": певица Тамара Кутидзе сняла клипы с Кикабидзе и Брегвадзе
11:32Шенгелия был в ударе, но ЦСКА все равно уступил "Барселоне"
11:17Вице-премьер: Саакашвили переведут в гражданскую клинику в случае необходимости
11:02Как вернуть обоняние после коронавируса? Совет врача
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 446
10:42Глданская больница лучшая для реабилитации голодающих пациентов - Кобахидзе
10:33"Худшая буря за столетие": в Канаде затопило порты и смыло дороги - фото
10:07Каладзе: все заключенные - заключенные, в том числе Саакашвили
09:36Dubai Airshow 2021: поразительные особенности российского Су-75
09:20Курс лари на четверг – 3,1435 GEL/$1
09:01"Зеленый паспорт" в Грузии: как получить и как пользоваться – полная инструкция