https://sputnik-georgia.ru/20211118/migranty-brosili-lager-u-belorussko-polskoy-granitsy-ostaviv-posle-sebya-musor--video-262196858.html

Мигранты бросили лагерь у белорусско-польской границы, оставив после себя мусор – видео

Мигранты бросили лагерь у белорусско-польской границы, оставив после себя мусор – видео

Палаточный лагерь на белорусско-польской границе резко опустел. Смотрите в видео Sputnik, как выглядит брошенный мигрантами палаточный лагерь 18.11.2021, Sputnik Грузия

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Горы мусора, дым от костров и почти нет людей – так сейчас выглядит брошенный мигрантами лагерь у границы с Польшей вблизи погранперехода "Брузги", сообщает Sputnik БеларусьПалатки, одежда, остатки еды разбросаны вдоль заграждения.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В течение дня мигранты нескончаемым потоком шли в логистический центр вблизи границы. Чтобы заселиться, им пришлось ждать в длинной очереди, сейчас центр переполнен, разместиться с комфортом здесь сложно.Многие мигранты по-прежнему хотят попасть в Германию, но были те, кто объявлял о своем желании остаться в Беларуси и не возвращаться на родину, у многих там все уже продано и возвращаться некуда.

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