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Мигранты бросили лагерь у белорусско-польской границы, оставив после себя мусор – видео
Мигранты бросили лагерь у белорусско-польской границы, оставив после себя мусор – видео
Палаточный лагерь на белорусско-польской границе резко опустел. Смотрите в видео Sputnik, как выглядит брошенный мигрантами палаточный лагерь 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T18:55+0400
2021-11-18T18:55+0400
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Горы мусора, дым от костров и почти нет людей – так сейчас выглядит брошенный мигрантами лагерь у границы с Польшей вблизи погранперехода "Брузги", сообщает Sputnik БеларусьПалатки, одежда, остатки еды разбросаны вдоль заграждения.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В течение дня мигранты нескончаемым потоком шли в логистический центр вблизи границы. Чтобы заселиться, им пришлось ждать в длинной очереди, сейчас центр переполнен, разместиться с комфортом здесь сложно.Многие мигранты по-прежнему хотят попасть в Германию, но были те, кто объявлял о своем желании остаться в Беларуси и не возвращаться на родину, у многих там все уже продано и возвращаться некуда.
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Мигранты бросили лагерь у белорусско-польской границы, оставив после себя мусор – видео
18:55 18.11.2021 (обновлено: 19:04 18.11.2021)
Палаточный лагерь на белорусско-польской границе резко опустел. Смотрите в видео Sputnik, как выглядит брошенный мигрантами палаточный лагерь
Горы мусора, дым от костров и почти нет людей – так сейчас выглядит брошенный мигрантами лагерь у границы с Польшей вблизи погранперехода "Брузги", сообщает Sputnik Беларусь
Палатки, одежда, остатки еды разбросаны вдоль заграждения.
В течение дня мигранты нескончаемым потоком шли в логистический центр вблизи границы. Чтобы заселиться, им пришлось ждать в длинной очереди, сейчас центр переполнен, разместиться с комфортом здесь сложно.
Многие мигранты по-прежнему хотят попасть в Германию, но были те, кто объявлял о своем желании остаться в Беларуси и не возвращаться на родину, у многих там все уже продано и возвращаться некуда.