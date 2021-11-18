https://sputnik-georgia.ru/20211118/nazvan-rasshirennyy-sostav-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-262154109.html

Назван расширенный состав сборной Грузии по баскетболу

Назван расширенный состав сборной Грузии по баскетболу

В расширенный состав греческого специалиста вошли 18 баскетболистов 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T08:21+0400

2021-11-18T08:21+0400

2021-11-18T08:21+0400

спорт

новости

грузия

баскетбол

сборная грузии по баскетболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250961561_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_25f61aa96f62bcf614e031f7d9716304.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос назвал имена игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2023 против Украины и Испании.В расширенный состав греческого специалиста вошли 18 баскетболистов. После первого этапа подготовки, который начнется 20 ноября в тбилисском "Дворце спорта", в команде останется 12 игроков.Расширенный состав сборной Грузии по баскетболу:Защитники: Тэд Макфадден, Лука Мазиашвили, Гиви Бакрадзе, Отар Пхакадзе.Форварды: Каха Кинчарадзе, Мераб Боколишвили, Николоз Гаприндашвили, Ника Чечелашвили, Михаил Беришвили, Георгий Корсантия, Александр Певадзе, Торнике Шенгелия, Бека Бурджанадзе, Бека Бекаури.Центровые: Илья Лондаридзе, Георгий Шермадини, Георгий Турдзиладзе, Георгий Твалабеишвили.Окончательный состав на два предстоящих матча Зурос огласит 25 ноября.Матч против сборной Украины Грузия проведет 26 ноября в Тбилиси. В ту же ночь национальная команды вылетит в Испанию, где сыграет 29 числа.Сборная Грузии выступает в квалификационной группе "G" вместе с командами Испании, Украины и Северной Македонии. В следующий отборочный этап выйдут по три лучшие сборные из каждого квартета.Чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, баскетбол, сборная грузии по баскетболу