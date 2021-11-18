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Назван расширенный состав сборной Грузии по баскетболу
Назван расширенный состав сборной Грузии по баскетболу
В расширенный состав греческого специалиста вошли 18 баскетболистов 18.11.2021, Sputnik Грузия
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сборная грузии по баскетболу
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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос назвал имена игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2023 против Украины и Испании.В расширенный состав греческого специалиста вошли 18 баскетболистов. После первого этапа подготовки, который начнется 20 ноября в тбилисском "Дворце спорта", в команде останется 12 игроков.Расширенный состав сборной Грузии по баскетболу:Защитники: Тэд Макфадден, Лука Мазиашвили, Гиви Бакрадзе, Отар Пхакадзе.Форварды: Каха Кинчарадзе, Мераб Боколишвили, Николоз Гаприндашвили, Ника Чечелашвили, Михаил Беришвили, Георгий Корсантия, Александр Певадзе, Торнике Шенгелия, Бека Бурджанадзе, Бека Бекаури.Центровые: Илья Лондаридзе, Георгий Шермадини, Георгий Турдзиладзе, Георгий Твалабеишвили.Окончательный состав на два предстоящих матча Зурос огласит 25 ноября.Матч против сборной Украины Грузия проведет 26 ноября в Тбилиси. В ту же ночь национальная команды вылетит в Испанию, где сыграет 29 числа.Сборная Грузии выступает в квалификационной группе "G" вместе с командами Испании, Украины и Северной Македонии. В следующий отборочный этап выйдут по три лучшие сборные из каждого квартета.Чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, баскетбол, сборная грузии по баскетболу

Назван расширенный состав сборной Грузии по баскетболу

08:21 18.11.2021
© photo: Sputnik / StringerМатч между сборными Грузии и Финляндии по баскетболу
Матч между сборными Грузии и Финляндии по баскетболу - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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В расширенный состав греческого специалиста вошли 18 баскетболистов
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос назвал имена игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2023 против Украины и Испании.
В расширенный состав греческого специалиста вошли 18 баскетболистов. После первого этапа подготовки, который начнется 20 ноября в тбилисском "Дворце спорта", в команде останется 12 игроков.
© FB / Georgian Basketball FederationИльяс Зурос
Ильяс Зурос - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Ильяс Зурос
© FB / Georgian Basketball Federation
Расширенный состав сборной Грузии по баскетболу:
Защитники: Тэд Макфадден, Лука Мазиашвили, Гиви Бакрадзе, Отар Пхакадзе.
Форварды: Каха Кинчарадзе, Мераб Боколишвили, Николоз Гаприндашвили, Ника Чечелашвили, Михаил Беришвили, Георгий Корсантия, Александр Певадзе, Торнике Шенгелия, Бека Бурджанадзе, Бека Бекаури.
© Sputnik / STRINGERМихаил Беришвили. Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу
Михаил Беришвили. Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Михаил Беришвили. Матч между сборными Грузии и Сербии по баскетболу
© Sputnik / STRINGER
Центровые: Илья Лондаридзе, Георгий Шермадини, Георгий Турдзиладзе, Георгий Твалабеишвили.
Окончательный состав на два предстоящих матча Зурос огласит 25 ноября.
Матч против сборной Украины Грузия проведет 26 ноября в Тбилиси. В ту же ночь национальная команды вылетит в Испанию, где сыграет 29 числа.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМатч по баскетболу между сборными Грузии и Чехии
Матч по баскетболу между сборными Грузии и Чехии - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Матч по баскетболу между сборными Грузии и Чехии
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Сборная Грузии выступает в квалификационной группе "G" вместе с командами Испании, Украины и Северной Македонии. В следующий отборочный этап выйдут по три лучшие сборные из каждого квартета.
Чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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