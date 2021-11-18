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Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR
Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR
Грузинская сторона надеется, что систему VAR удастся внедрить уже в следующем году 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T13:29+0400
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спорт
грузия
чемпионат грузии по футболу
фифа
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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Систему видеопомощи арбитрам (VAR) могут ввести в чемпионате Грузии по футболу с 2022 года, говорится в сообщении на сайте федерации Футбола Грузии (ФФГ).Данный вопрос обсуждается представителями ФФГ и рабочей группой ФИФА, которая прибыла в Тбилиси с двухдневным рабочим визитом.Муджири также отметил, что процесс внедрения VAR в чемпионат Грузии потребует переподготовки судейского корпуса, улучшения технического оборудования и качества видеотрансляций. С этой целью ФИФА и ФФГ будет разработан специальный рабочий график.В нынешнем чемпионате Грузии осталось провести три тура. Национальное первенство завершится 4 декабря. На данный момент турнирную таблицу возглавляет "Динамо" Батуми, которое на пять очков опережает "Динамо" Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, чемпионат грузии по футболу, фифа

Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR

13:29 18.11.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Краснодар" - "Химки"
Футбол. РПЛ. Матч Краснодар - Химки - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
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Грузинская сторона надеется, что систему VAR удастся внедрить уже в следующем году
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Систему видеопомощи арбитрам (VAR) могут ввести в чемпионате Грузии по футболу с 2022 года, говорится в сообщении на сайте федерации Футбола Грузии (ФФГ).
Данный вопрос обсуждается представителями ФФГ и рабочей группой ФИФА, которая прибыла в Тбилиси с двухдневным рабочим визитом.

"Мы уже давно работаем с ФИФА по вопросу внедрения системы VAR в чемпионате Грузии. Мы хотим как можно быстрее внедрить систему и надеемся, что это удастся сделать уже в следующем году. В течение двух дней мы обсудим все процедуры, необходимые для получения лицензии для использования системы VAR", - сказал генеральный секретарь ФФГ Давид Муджири.

Муджири также отметил, что процесс внедрения VAR в чемпионат Грузии потребует переподготовки судейского корпуса, улучшения технического оборудования и качества видеотрансляций. С этой целью ФИФА и ФФГ будет разработан специальный рабочий график.
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Футбол. ЧЕ-2020. Матч Финляндия - Бельгия
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В нынешнем чемпионате Грузии осталось провести три тура. Национальное первенство завершится 4 декабря. На данный момент турнирную таблицу возглавляет "Динамо" Батуми, которое на пять очков опережает "Динамо" Тбилиси.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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