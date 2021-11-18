https://sputnik-georgia.ru/20211118/proverka-gola-v-chempionate-gruzii-po-futbolu-planiruyut-vnedrit-sistemu-var-262177794.html

Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR

Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR

Грузинская сторона надеется, что систему VAR удастся внедрить уже в следующем году 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T13:29+0400

2021-11-18T13:29+0400

2021-11-18T13:29+0400

спорт

грузия

чемпионат грузии по футболу

фифа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262177418_0:55:2945:1712_1920x0_80_0_0_6dcc71a764fd4ef8d35a75324aeb27e3.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Систему видеопомощи арбитрам (VAR) могут ввести в чемпионате Грузии по футболу с 2022 года, говорится в сообщении на сайте федерации Футбола Грузии (ФФГ).Данный вопрос обсуждается представителями ФФГ и рабочей группой ФИФА, которая прибыла в Тбилиси с двухдневным рабочим визитом.Муджири также отметил, что процесс внедрения VAR в чемпионат Грузии потребует переподготовки судейского корпуса, улучшения технического оборудования и качества видеотрансляций. С этой целью ФИФА и ФФГ будет разработан специальный рабочий график.В нынешнем чемпионате Грузии осталось провести три тура. Национальное первенство завершится 4 декабря. На данный момент турнирную таблицу возглавляет "Динамо" Батуми, которое на пять очков опережает "Динамо" Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, грузия, чемпионат грузии по футболу, фифа