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Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR
Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR
Грузинская сторона надеется, что систему VAR удастся внедрить уже в следующем году 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T13:29+0400
2021-11-18T13:29+0400
2021-11-18T13:29+0400
спорт
грузия
чемпионат грузии по футболу
фифа
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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Систему видеопомощи арбитрам (VAR) могут ввести в чемпионате Грузии по футболу с 2022 года, говорится в сообщении на сайте федерации Футбола Грузии (ФФГ).Данный вопрос обсуждается представителями ФФГ и рабочей группой ФИФА, которая прибыла в Тбилиси с двухдневным рабочим визитом.Муджири также отметил, что процесс внедрения VAR в чемпионат Грузии потребует переподготовки судейского корпуса, улучшения технического оборудования и качества видеотрансляций. С этой целью ФИФА и ФФГ будет разработан специальный рабочий график.В нынешнем чемпионате Грузии осталось провести три тура. Национальное первенство завершится 4 декабря. На данный момент турнирную таблицу возглавляет "Динамо" Батуми, которое на пять очков опережает "Динамо" Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, чемпионат грузии по футболу, фифа
Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR
Грузинская сторона надеется, что систему VAR удастся внедрить уже в следующем году
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik.
Систему видеопомощи арбитрам (VAR) могут ввести в чемпионате Грузии по футболу с 2022 года, говорится в сообщении
на сайте федерации Футбола Грузии (ФФГ).
Данный вопрос обсуждается представителями ФФГ и рабочей группой ФИФА, которая прибыла в Тбилиси с двухдневным рабочим визитом.
"Мы уже давно работаем с ФИФА по вопросу внедрения системы VAR в чемпионате Грузии. Мы хотим как можно быстрее внедрить систему и надеемся, что это удастся сделать уже в следующем году. В течение двух дней мы обсудим все процедуры, необходимые для получения лицензии для использования системы VAR", - сказал генеральный секретарь ФФГ Давид Муджири.
Муджири также отметил, что процесс внедрения VAR в чемпионат Грузии потребует переподготовки судейского корпуса, улучшения технического оборудования и качества видеотрансляций. С этой целью ФИФА и ФФГ будет разработан специальный рабочий график.
В нынешнем чемпионате Грузии осталось провести три тура. Национальное первенство завершится 4 декабря. На данный момент турнирную таблицу возглавляет "Динамо" Батуми, которое на пять очков опережает "Динамо" Тбилиси.
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