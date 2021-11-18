https://sputnik-georgia.ru/20211118/pytki-i-ugroza-iznasilovaniya---prokuratura-gruzii-o-dele-eks-nachalnika-gldanskoy-tyurmy-262184385.html

Пытки и угроза изнасилования - прокуратура Грузии о деле экс-начальника глданской тюрьмы

Пытки и угроза изнасилования - прокуратура Грузии о деле экс-начальника глданской тюрьмы

Бывшему директору глданской тюрьмы №8 предъявили очередное обвинение в насилии над заключенным 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T14:25+0400

2021-11-18T14:25+0400

2021-11-18T14:56+0400

новости

грузия

насилие

главная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_7ae2ce255eb649b9d3170f6a53ea6cfb.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение бывшему директору глданской тюрьмы №8 в Тбилиси Александру Мухадзе (про прозвищу "Киллер") в пытках заключенного и обнародовала видеозапись в качестве доказательства его вины.По данным следствия, Мухадзе и глава военной полиции при прежней власти Мегис Кардава под пытками вынудили задержанного за наркотики гражданина признаться в причастности к несуществующим терактам.Прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему директору тюремной больницы>>Опасаясь продолжения побоев, пыток, распространения видеозаписи с инсценировкой сексуального насилия над ним, что имело место с мая 2011 года по февраль 2012 года, потерпевший был вынужден подписать признательное показание. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством, заявили в прокуратуре.Детали делаРасследование показало, что в мае 2011 года Мухадзе и Кардава потребовали от задержанного по обвинению в приобретении и хранении наркотиков признаться в причастности к несуществующим террористическим актам, а также дать показания против других лиц. В противном случае ему пригрозили изнасилованием.При этом прокуратура заявила, что, согласно показаниям, прикрепленным к делу, выяснилось, что задержанному подбросили наркотики для возбуждения уголовного дела.После отказа от дачи показаний задержанный был доставлен в так называемый тюремный "карантин", где его вынудили смотреть на то, как один из заключенных подвергается сексуальному насилию. После чего пострадавшему пригрозили, что если он не даст желаемых показаний, его также изнасилуют.По данным следствия, Мухадзе неоднократно подвергал заключенного физическому насилию. Не выдержав физического и психологического давления, заключенный под диктовку Кардава дал показания, что он якобы был причастен к неким террористическим актам.Этих показаний оказалось недостаточно для Мухадзе и Кардава, поэтому они вынудили задержанного съесть лист бумаги, на котором были написаны показания. Для получения желаемого результата, мужчину поместили в одну из камер, где при помощи других заключенных в масках инсценировали сексуальное насилие над ним и засняли это на камеру.С мая 2011 года по февраль 2012 года потерпевшего допрашивали несколько раз. Во время одного из допросов, чтобы получить желаемые показания, Кардава приставил к его голове пистолет. В результате, опасаясь продолжения побоев, пыток и распространения видеозаписи с инсценировкой изнасилования, задержанный написал все, о чем просили Мухадзе и Кардава, заявили в прокуратуре.При этом против задержанного так и не было возбуждено уголовное дело по обвинению в терроризме, как и не было начато само расследование.Заключенный покинул глдаснкую тюрьму только после смены власти в Грузии, в 2013 году.Мухадзе грозит от девяти до пятнадцати лет тюрьмы. Он объявлен в международный розыск.Старые дела Ранее Мухадзе был заочно приговорен к девяти годам тюрьмы за бесчеловечное обращение с заключенным под стражу полковником Серго Тетрадзе, который позже скончался в тюремной больнице.Кроме того, Мухадзе обвиняется в пытках и превышении служебных полномочий по делу о незаконном изъятии ООО "Черепашье озеро" у бизнесмена Бесо Хардзиани, пытках обвиняемого в совершении теракта Эльдара Кобалия, в насилии в отношении задержанных по обвинению в шпионаже фотографов, бесчеловечном обращении с заключенным Александром Манукяном.Что касается Кардава, он долгое время находился в розыске и был задержан на территории Украины по запросу правоохранительных органов Грузии 11 сентября 2021 года.Кардава заочно вынесены приговоры по пяти уголовным делам, еще шесть дел находятся в производстве в Тбилисском городском суде. По одному из них Кардава грозит бессрочное заключение.

https://sputnik-georgia.ru/20190712/Nadezhdy-eks-ministra-oborony-Gruzii-ne-opravdalas---sud-ostavil-prigovor-v-sile-245926604.html

https://sputnik-georgia.ru/20180109/Presledovanie-fotografov-jeks-chinovnikov-v-Gruzii-ostavili-v-tjurme-238830246.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, насилие, главная прокуратура грузии