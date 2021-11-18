https://sputnik-georgia.ru/20211118/shengeliya-byl-v-udare-no-tsska-vse-ravno-ustupil-barselone-262172017.html
Шенгелия был в ударе, но ЦСКА все равно уступил "Барселоне"
Шенгелия был в ударе, но ЦСКА все равно уступил "Барселоне"
Шенгелия провел на паркете полчаса и помимо 17 очков отметился шестью подборами и тремя результативными передачами 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T11:32+0400
2021-11-18T11:32+0400
2021-11-18T11:32+0400
спорт
цска
торнике шенгелия
баскетбол
евролига
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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард ЦСКА Торнике Шенгелия в матче Евролиги против "Барселоны" набрал 17 очков, но его клуб все равно уступил со счетом 73:81.Шенгелия провел на паркете чуть больше 29 минут и помимо 17 очков отметился шестью подборами и тремя результативными передачами.Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал немецкий центровой Йоханнес Фойгтман, набравший 21 очко.Для ЦСКА это уже четвертое поражение в пяти последних матчах Евролиги. На данный момент "армейцы" занимают 10 место в турнирной таблице и не попадают в зону плей-офф турнира.Следующий матч в Евролиге ЦСКА также проведет в Испании, на сей раз против "Басконии". Эта игра состоится 19 ноября.Для Шенгелия предстоящая встреча станет почти домашней, так как до перехода в ЦСКА летом прошлого года грузин шесть сезонов провел именно в "Басконии" и был ее капитаном.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, цска, торнике шенгелия, баскетбол, евролига
Шенгелия был в ударе, но ЦСКА все равно уступил "Барселоне"
Шенгелия провел на паркете полчаса и помимо 17 очков отметился шестью подборами и тремя результативными передачами
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik.
Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард ЦСКА Торнике Шенгелия в матче Евролиги против "Барселоны" набрал 17 очков, но его клуб все равно уступил со счетом
73:81.
Шенгелия провел на паркете чуть больше 29 минут и помимо 17 очков отметился шестью подборами и тремя результативными передачами.
Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал немецкий центровой Йоханнес Фойгтман, набравший 21 очко.
Для ЦСКА это уже четвертое поражение в пяти последних матчах Евролиги. На данный момент "армейцы" занимают 10 место в турнирной таблице и не попадают в зону плей-офф турнира.
Следующий матч в Евролиге ЦСКА также проведет в Испании, на сей раз против "Басконии". Эта игра состоится 19 ноября.
Для Шенгелия предстоящая встреча станет почти домашней, так как до перехода в ЦСКА летом прошлого года грузин шесть сезонов провел именно в "Басконии" и был ее капитаном.
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