Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211118/skonchalsya-oppozitsionnyy-deputat-batumskogo-sakrebulo-262182711.html
Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло
Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло
Для того чтобы заменить Путкарадзе, ЦИК Грузии должен назначить новые выборы 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T14:01+0400
2021-11-18T14:01+0400
новости
грузия
батуми
единое нацдвижение
цик грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/12/250636750_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_eea5da5e09df22fc10de109c6c539bfa.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Мажоритарный депутат батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзар Путкарадзе скончался в четверг, сообщили в батумской организации оппозиционной партии "Единое национальное движение".Путкарадзе баллотировался от "Нацдвижения" в мажоритарном округе №4 и выиграл выборы в первом же туре.Теперь для того чтобы заменить Путкарадзе, ЦИК Грузии должен назначить новые выборы.После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов, у правящей силы "Грузинская мечта" - 16, у партии "Лело для Грузии" - 1 депутат, а у партии "Для Грузии" - 3 депутата. Именно от партии "Для Грузии" зависит, у кого в итоге будет большинство в Батумском сакребуло – у правящей силы или у оппозиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/12/250636750_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b855db1bf92e2a8deaf206bfddbf47f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, батуми, единое нацдвижение, цик грузии

Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло

14:01 18.11.2021
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanМэрия города Батуми
Мэрия города Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Подписаться на
Для того чтобы заменить Путкарадзе, ЦИК Грузии должен назначить новые выборы
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Мажоритарный депутат батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзар Путкарадзе скончался в четверг, сообщили в батумской организации оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Путкарадзе баллотировался от "Нацдвижения" в мажоритарном округе №4 и выиграл выборы в первом же туре.
Теперь для того чтобы заменить Путкарадзе, ЦИК Грузии должен назначить новые выборы.
После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов, у правящей силы "Грузинская мечта" - 16, у партии "Лело для Грузии" - 1 депутат, а у партии "Для Грузии" - 3 депутата. Именно от партии "Для Грузии" зависит, у кого в итоге будет большинство в Батумском сакребуло – у правящей силы или у оппозиции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:01Контрабанда на полмиллиона: в Грузию хотели ввезти более 5 кг золота - видео
14:25Пытки и угроза изнасилования - прокуратура Грузии о деле экс-начальника глданской тюрьмы
14:16Баку и Ереван заявили о стрельбе на границе
14:01Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло
13:29Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR
13:01Совращение подростка на западе Грузии - задержан 40-летний мужчина
12:46Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже
12:31Ковид-статистика Грузии: за сутки вылечилось больше, чем заразилось
12:16Народный защитник Грузии хочет подключиться к делу Саакашвили через Страсбургский суд
12:01"Соскучилась по родине": певица Тамара Кутидзе сняла клипы с Кикабидзе и Брегвадзе
11:32Шенгелия был в ударе, но ЦСКА все равно уступил "Барселоне"
11:17Вице-премьер: Саакашвили переведут в гражданскую клинику в случае необходимости
11:02Как вернуть обоняние после коронавируса? Совет врача
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 446
10:42Глданская больница лучшая для реабилитации голодающих пациентов - Кобахидзе
10:33"Худшая буря за столетие": в Канаде затопило порты и смыло дороги - фото
10:07Каладзе: все заключенные - заключенные, в том числе Саакашвили
09:36Dubai Airshow 2021: поразительные особенности российского Су-75
09:20Курс лари на четверг – 3,1435 GEL/$1
09:01"Зеленый паспорт" в Грузии: как получить и как пользоваться – полная инструкция