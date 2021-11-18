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Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло
Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло
Для того чтобы заменить Путкарадзе, ЦИК Грузии должен назначить новые выборы 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T14:01+0400
2021-11-18T14:01+0400
2021-11-18T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Мажоритарный депутат батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзар Путкарадзе скончался в четверг, сообщили в батумской организации оппозиционной партии "Единое национальное движение".Путкарадзе баллотировался от "Нацдвижения" в мажоритарном округе №4 и выиграл выборы в первом же туре.Теперь для того чтобы заменить Путкарадзе, ЦИК Грузии должен назначить новые выборы.После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов, у правящей силы "Грузинская мечта" - 16, у партии "Лело для Грузии" - 1 депутат, а у партии "Для Грузии" - 3 депутата. Именно от партии "Для Грузии" зависит, у кого в итоге будет большинство в Батумском сакребуло – у правящей силы или у оппозиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, батуми, единое нацдвижение, цик грузии
Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло
Для того чтобы заменить Путкарадзе, ЦИК Грузии должен назначить новые выборы
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Мажоритарный депутат батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзар Путкарадзе скончался в четверг, сообщили в батумской организации оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Путкарадзе баллотировался от "Нацдвижения" в мажоритарном округе №4 и выиграл выборы в первом же туре.
Теперь для того чтобы заменить Путкарадзе, ЦИК Грузии должен назначить новые выборы.
После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов, у правящей силы "Грузинская мечта" - 16, у партии "Лело для Грузии" - 1 депутат, а у партии "Для Грузии" - 3 депутата. Именно от партии "Для Грузии" зависит, у кого в итоге будет большинство в Батумском сакребуло – у правящей силы или у оппозиции.
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