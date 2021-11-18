https://sputnik-georgia.ru/20211118/sovraschenie-podrostka-na-zapade-gruzii---zaderzhan-40-letniy-muzhchina-262176396.html

Совращение подростка на западе Грузии - задержан 40-летний мужчина

Совращение подростка на западе Грузии - задержан 40-летний мужчина

Обвиняемому в педофилии грозит до девяти лет тюремного заключения 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T13:01+0400

2021-11-18T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Полиция задержала 40-летнего мужчину по обвинению в совершении полового акта с несовершеннолетним, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Грузии.По данным местных СМИ, случай произошел в одном из сел региона Самегрело – Земо Сванети несколько дней назад. Пострадавшему мальчику 12 лет.Уголовное дело возбуждено по статье - "половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", что наказывается лишением свободы на срок от семи до девяти лет.Исходя из законодательства Грузии, МВД не имеет право распространять другие детали дела.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии