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Совращение подростка на западе Грузии - задержан 40-летний мужчина
Совращение подростка на западе Грузии - задержан 40-летний мужчина
Обвиняемому в педофилии грозит до девяти лет тюремного заключения 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T13:01+0400
2021-11-18T13:01+0400
2021-11-18T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Полиция задержала 40-летнего мужчину по обвинению в совершении полового акта с несовершеннолетним, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Грузии.По данным местных СМИ, случай произошел в одном из сел региона Самегрело – Земо Сванети несколько дней назад. Пострадавшему мальчику 12 лет.Уголовное дело возбуждено по статье - "половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", что наказывается лишением свободы на срок от семи до девяти лет.Исходя из законодательства Грузии, МВД не имеет право распространять другие детали дела.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии
Совращение подростка на западе Грузии - задержан 40-летний мужчина
Обвиняемому в педофилии грозит до девяти лет тюремного заключения
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik.
Полиция задержала 40-летнего мужчину по обвинению в совершении полового акта с несовершеннолетним, сообщили Sputnik
в пресс-службе МВД Грузии.
По данным местных СМИ, случай произошел в одном из сел региона Самегрело – Земо Сванети несколько дней назад. Пострадавшему мальчику 12 лет.
Уголовное дело возбуждено по статье - "половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", что наказывается лишением свободы на срок от семи до девяти лет.
Исходя из законодательства Грузии, МВД не имеет право распространять другие детали дела.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.