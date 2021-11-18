https://sputnik-georgia.ru/20211118/tsena-na-gaz-v-raznykh-stranakh-mira-262201467.html
Цена на газ в разных странах мира
Цена на газ в разных странах мира
Цена природного газа зависит от курсов доллара и евро, которые, в свою очередь, зависят от стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T21:51+0400
2021-11-18T21:51+0400
2021-11-18T21:51+0400
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Согласно исследованию, разработанному экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, самый дешевый газ в Казахстане: в 2021 году жители страны платили 58 долларов за 1000 кубометров. На втором месте Россия, где цена за 1000 кубометров составила 88 долларов, а на третьем месте Беларусь - 146 долларов. Самый дорогой газ в Швеции, где цена за тысячу кубометров - 1 376 долларов.В инфографике Sputnik Молдова вы узнаете среднюю цену за 1000 кубометров газа в разных странах мира.Что касается Грузии, то в 2021 году цена за 1000 кубометров газа в Тбилиси составляет 170 долларов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, инфографика, тарифы на газ, газ, инфографика
Цена на газ в разных странах мира
Цена природного газа зависит от курсов доллара и евро, которые, в свою очередь, зависят от стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке
Согласно исследованию, разработанному экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, самый дешевый газ в Казахстане: в 2021 году жители страны платили 58 долларов за 1000 кубометров. На втором месте Россия, где цена за 1000 кубометров составила 88 долларов, а на третьем месте Беларусь - 146 долларов. Самый дорогой газ в Швеции, где цена за тысячу кубометров - 1 376 долларов.
В инфографике Sputnik Молдова
вы узнаете среднюю цену за 1000 кубометров газа в разных странах мира.
Что касается Грузии, то в 2021 году цена за 1000 кубометров газа в Тбилиси составляет 170 долларов.